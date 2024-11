30.000 Meter: Sitka Gold gibt bislang größtes Bohrprogramm für RC Gold bekannt!

Anzeige / Werbung Nach den Erfolgen 2024 will Sitka im kommenden Jahr ein noch größeres Rad auf dem RC Gold-Projekt drehen. Erst vor Kurzem hat die kanadische Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) noch einmal rund 5 Mio. kanadische Dollar für die weitere Erkundung ihres RC Gold-Projekts im Yukon aufgenommen. Das kann man verstehen, schließlich verlief die Bohrsaison 2024 bereits überaus erfolgreich! Mit jetzt insgesamt 15 Mio. CAD in der Kasse will das zudem schuldenfreie Unternehmen 2025 nun das bislang größte Bohrprogramm überhaupt auf dem Projekt durchführen! Damit hat Sitka die Experten von Kluane Drilling beauftragt, die im kommenden Jahr insgesamt 30.000 Meter (!) an Bohrungen auf RC Gold vornehmen sollen. Kluane ist dabei die logische Wahl für das Unternehmen von CEO Cor Coe, da die in Whitehorse ansässige Firma u.a. über 30 Jahre Erfahrung mit Bohrarbeiten im Yukon verfügt und schon in den vergangenen zwei Jahren die erfolgreichen Bohrprogramme Sitkas übernommen hatte. Rhosgobel und Pukelman im Fokus Insgesamt sollen in der nächsten Bohrphase auf RC Gold nun wie gesagt 30.000 Bohrmeter auf dem im sogenannten Tombstone Goldgürtel im Yukon gelegenen Projekt abgeteuft werden. Diese größte jemals auf RC Gold durchgeführte Kampagne wird sich dabei voraussichtlich auf Folgebohrungen auf den Intrusionszielen Rhosgobel und Pukelman konzentrieren. Darüber hinaus sind Erweiterungsbohrungen auf der Blackjack-Lagerstätte geplant, von der Sitka zuletzt herausragende 678 Meter mit 1,04 g/t Gold meldete, sowie Bohrungen auf anderen vielversprechenden Zielen auf der 431 Quadratkilometer großen Liegenschaft. Fazit: Sitka hat 2024 auf dem RC Gold-Projekt, das bereits über eine erste Ressource von mehr als 1,3 Mio. Unzen Gold verfügt, herausragende Bohrerfolge erzielt. Nicht nur im Gebiet der Blackjack-Lagerstätte sondern auch mit den ersten Diamantkernbohrungen auf der Rhosgobel-Intrusion 5 Kilometer weiter südlich. Zudem wiesen die ersten beiden Diamantkernbohrungen im Zielgebiet der Pukelman-Intrusion, deren Analyseergebnisse noch ausstehen, sichtbares Gold auf. Jetzt warten wir erst einmal auf die Resultate dieser zwei sowie weiterer vier Bohrlöcher, die im Blackjack Gebiet abgeteuft wurden, bevor Sitka dann 2025 ein noch wesentlich größeres Rad auf RC Gold drehen wird. 2024 hat die Sitka-Aktie bereits um rund 145% zugelegt, sodass wir sehr gespannt sind, wie es nächstes Jahr weitergeht. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

