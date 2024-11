Kryptomarkt strahlt grün, Bitcoin mit Ziel 100.000 US-Dollar - Jetzt Kryptowährungen mit Best Wallet kaufen?

Nach dem gestrigen Einbruch am Kryptomarkt strahlt heute der gesamte Top-100-Bereich durchgängig in Grün. Auch die Leitwährung Bitcoin kann sich von ihrem Tiefststand unter der 91.000-US-Dollar-Marke wieder erholen und zeigt sich mit 94.524 US-Dollar bei einer Steigerung von 2,5 Prozent zum Vortag. Auch Ethereum kann als zweitgrößte Kryptowährung wieder im Bereich von 3.500 US-Dollar handeln, was einem Anstieg von fast 5 Prozent entspricht. Damit steigen die Chancen, dass Bitcoin noch im November die magische Marke von 100.000 US-Dollar durchbrechen und damit den gesamten Kryptomarkt ins Rampenlicht rücken könnte.

Krypto Heatmap, Quelle: www.coinmarketcap.com

Warum die 100.000 US-Dollar so wichtig sind

Während Bitcoin in den letzten Wochen mehrmals seine Allzeithochstände übertroffen hat, hat sich die mediale Aufmerksamkeit bisher nicht im erwarteten Ausmaß auf die Kryptowährung gerichtet. Viele Experten und Analysten sind sich jedoch einig, dass ein erstmaliges Erreichen eines sechsstelligen Betrags für weltweite Berichterstattung sorgen würde. Mit dieser Aufmerksamkeit rechnen viele mit einem sprunghaften Anstieg des Interesses von Privatanlegern, die die enormen Steigerungsraten der Kryptowährung erkennen könnten.

Große Finanzinstitute haben ebenfalls ein Interesse daran, Bitcoin in einem bullischen Umfeld auf diese Marke zu pushen. Schaut man sich die Kapitalflüsse bei Bitcoin-Spot-ETFs an, zeigt sich, dass trotz der gestrigen Korrektur am 26. November nur 122,8 Millionen US-Dollar aus den ETFs abgezogen wurden.

Bitcoin Spot ETF Flüsse, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Dagegen gab es an Tagen wie dem 11. oder 21. November Zuflüsse von 1,114 bzw. 1,005 Millionen US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass vor allem Privatanleger von der Panik eines Kursabfalls erwischt wurden, während Institutionen wie BlackRock neutral geblieben sind. BlackRock hält weiterhin Bitcoin im Wert von 31,6 Milliarden US-Dollar in seinem Portfolio.

Jetzt Kryptowährungen kaufen?

Ob jetzt der optimale Zeitpunkt ist, in Bitcoin und Co. zu investieren, ist schwierig zu beantworten. Einige Experten meinen, der Höchststand sei bald erreicht. Andere sagen, der Superzyklus starte erst nach dem Durchbrechen der 100.000-US-Dollar-Marke, was durauch sinn ergeben würde. Historisch gesehen könnte es wahrscheinlicher sein, dass der große Anstieg von Altcoins erst bevorsteht.

Genau hier positioniert sich die neue Krypto-Wallet "Best Wallet". Mit einer Vielzahl von attraktiven Funktionen und interessanten Vorverkaufsprojekten bietet sie Mehrwert für Kryptotrader. Aktuell gibt es die Möglichkeit, native $BEST-Token zu kaufen, um - ähnlich wie bei BNB auf Binance - von der nativen Kryptowährung zu profitieren.

Best Wallet sammelt 1,3 Millionen US-Dollar in Rekordzeit

Der Best Wallet Token ($BEST) legt einen Blitzstart hin. In nur zwei Tagen seit Beginn des öffentlichen Presales sind weitere 300.000 US-Dollar zusammengekommen.Zuvor war es nur den Wallet-Nutzern möglich, die Token zu erstehen. Insgesamt hat das Projekt jetzt schon über 1,3 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein starkes Zeichen für den Erfolg der Plattform.

Presale des eigenen Token, Quelle: https://bestwallettoken.com/en

Während Bitcoin und der Kryptomarkt neue Höchststände erreichen, suchen immer mehr Nutzer nach besseren Wallets, besonders im dezentralen Bereich. Best Wallet liefert genau das: ein modernes Web3-Wallet mit niedrigeren Gebühren und smarten Features. Besonders beliebt ist das "Upcoming Tokens"-Tool, mit dem neue Krypto-Schätze früh entdeckt werden können. Wer etwa früh auf CatSlap ($SLAP) gesetzt hat, konnte sich über eine 26-fache Rendite freuen.

Eine Vielzahl an Funktionen

Doch das Wallet kann noch mehr. Neben dem Token-Tool gibt es eine integrierte dezentrale Börse (DEX) und bald sogar eine eigene Debitkarte. Alles in einem System - praktisch und effizient. Kein Wunder, dass die Nutzerzahlen monatlich um 50 Prozent steigen. Damit wird Best Wallet zu einer echten Konkurrenz für alte Hasen wie MetaMask oder Trust Wallet.

Bitcoin und vieles Mehr, Quelle: https://bestwallet.com/

Derzeit kostet ein $BEST-Token 0,0228 US-Dollar. Doch die Zeit läuft: In weniger als 28 Stunden steigt der Preis, wenn die nächste Finanzierungsrunde beginnt. Für Frühstarter eine Gelegenheit, sich günstige Tokens zu sichern.

Auch andere Projekte profitieren von Best Wallet. Der neue Meme-Coin Pepe Unchained ($PEPU) startete mit nur 17 Millionen US-Dollar Finanzierung und steht dank der Partnerschaft mit Best Wallet jetzt bei über 54 Millionen US-Dollar. Das zeigt, wie wichtig Tools wie "Upcoming Tokens" in der Krypto-Welt geworden sind.

Best Wallet macht vieles anders. Neben den günstigen Gebühren bietet es sogar Staking-Möglichkeiten mit hohen Renditen. Nutzer können ihre $BEST-Token einsetzen und bis zu 7.133 Prozent APY verdienen.

Das Presale-Ziel von 2 Millionen US-Dollar scheint in greifbarer Nähe. Best Wallet wächst weiter und wird zu einer echten Alternative für Krypto-Enthusiasten, die ein einfaches, leistungsstarkes Wallet suchen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.