TRADINGIDEE des Tages | EURUSD Währungspaar (27.11.2024)

Fakten:

Das Währungspaar EUR/USD hat eine 1:1-Korrektur der im Juli 2023 eingeleiteten Rückgänge abgeschlossen

Die veränderte Sichtweise der EZB-Banker sowie die aktuelle Bewertung von Swaps im Hinblick auf künftige Kürzungen in der Eurozone deuten auf eine mögliche Prämie für eine Korrekturbewegung des Währungspaares hin

Background - Meinung:

In letzter Zeit stand das Währungspaar EUR/USD unter kontinuierlichem Abwärtsdruck, was die 1:1-Struktur aus den im letzten Jahr beobachteten Abwertungen bestätigte. Die Stärke der Bären hat jedoch vorübergehend nachgelassen, was zusammen mit den Kommentaren von EZB-Bankern über den geringen Spielraum für weitere Zinssenkungen in der Eurozone eine Grundlage für eine technische Erholung des Paares schafft. Darüber hinaus preisen Swaps derzeit satte 115 - für eine Senkung um 25 Basispunkte im Dezember ein, was angesichts des derzeitigen Ausmaßes des Euro-Ausverkaufs gegenüber dem USD viel zu sein scheint...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.