Ein in London ansässiger Hedge-Fonds wettet gegen Kanadas größte Frachtfluggesellschaft Cargojet. Die Vorwürfe gegen das Unternehmen wiegen schwer.Edgar Allen, Gründer und Chief Investment Officer von High Ground Investment Management mit Sitz in London, gab die pessimistische Haltung seines Unternehmens gegenüber Cargojet während einer Investmentkonferenz in der vergangenen Woche bekannt. Begründet werden die mit Bedenken hinsichtlich der alternden Flotte, der Bilanzierungspraktiken und des Führungsstils des Unternehmens. Das Luftfrachtunternehmen mit Sitz in Ontario, das 2002 vom Vorstandsvorsitzenden Ajay Virmani gegründet wurde, betreibt eine Flotte von 41 Flugzeugen und beschäftigt …