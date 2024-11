Dell und HP - Aktien rutschen nach Quartalsberichten ab

Werbung







Am Dienstagabend nach US-Börsenschluss veröffentlichten die Technologieunternehmen Dell und HP ihre Quartalszahlen. Beide Unternehmen sind vor Allem in der Computerbranche tätig, wobei Dell zusätzlich auf Speichersysteme und HP auf Drucker spezialisiert ist. Dell steigerte demnach seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 10 Prozent auf 24,37 Milliarden US-Dollar. Besonders stark wuchs der Bereich Server und Networking. Durch eine erhöhte Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz stieg der Umsatz in diesem Segment um 58 Prozent auf 7,4 Milliarden US-Dollar an. Der bereinigte Gewinn pro Aktie steigerte sich um 14 Prozent auf 2,15 US-Dollar. Bei HP erhöhte sich der Umsatz lediglich um 1,7 Prozent auf 14,1 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie fiel um knapp 4 Prozent auf 0,93 US-Dollar. Trotz der akzeptablen Zahlen schien der Markt bessere Zahlen erwartet zu haben. Dell notierte im vorbörslichen NYSE-Handel rund 11 Prozent tiefer bei 125,09 US-Dollar. Für HP ging es knapp 8 Prozent bergab auf 35,76 US-Dollar.















