Wolfsburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Das schönste am Jahresende ist ja immer die Weihnachtszeit: Wenn alles glänzt, glitzert und funkelt, wenn es nach Plätzchen und Glühwein und leckerem Essen riecht und auch die Weihnachtmärkte wieder öffnen, sieht die Welt irgendwie gleich wieder viel wärmer und freundlicher aus. Auch Wolfsburg steht ganz in dieser Tradition, wo die Autostadt auch dieses Jahr wieder eins der schönsten Weihnachts- bzw. Winterevents auf die Beine gestellt hat, um die Herzen bei einem Ausflug höher schlagen zu lassen. Wie sie das macht, weiß meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: Was einen im Winterwunderland erwartet, kann man schon aus der Ferne erahnen, wenn man von dem großen beleuchteten Weihnachtsmann, den unzähligen Lichterketten und den als Kerzen beleuchteten Kraftwerkstürmen begrüßt wird. Kurzum:O-Ton 1 (Armin Maus, 13 Sek.): "Wer hierher kommt, der erlebt einen Winterzauber, bei dem man einen Moment lang die Hektik des Alltags hinter sich lassen kann und sich auf das Wesentliche besinnt, auf Familie, Gemeinschaft, Wohlfühlmomente, Spaß, Genuss und ein bisschen Ruhe."Sprecherin: So Armin Maus, Geschäftsführer der Autostadt, die sich in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt hat: Hier sind Eis und Schnee garantiert, alles strahlt und glitzert, die Atmosphäre versprüht etwas ganz Besonderes.O-Ton 2 (Armin Maus, 26 Sek.): "Wir haben einen liebevoll gestalteten Wintermarkt mit vielen festlich dekorierten Büdchen, eingebettet in ein funkelndes Lichtermeer. An den Buden finden Sie echtes Kunsthandwerk, kleine Souvenirs, klassische Weihnachtsartikel, moderne Accessoires, Spielzeug und dazwischen natürlich auch immer wieder Leckereien: heißen Punsch, Kaiserschmarrn, Waffeln, Mandeln, Käsespätzle und natürlich auch unseren Klassiker, den Spießbraten. Alles, was das Herz begehrt."Sprecherin: Echtes Highlight für die kleinen Gäste ist die Schneewelt, in der sie Schneemänner bauen, rodeln und toben können. Auch das historische Karussell ist wieder vor Ort, genauso wie der Kettenflieger, der übrigens nicht nur bei Kindern beliebt ist. Auf die größeren wartet auch sonst so einiges:O-Ton 3 (Armin Maus, 29 Sek.): "Wir haben 4000 Quadratmeter Eisfläche. Auf der kann man Schlittschuh laufen oder sich im Eisstock schießen üben. Und man kann da tanzen. Unsere Eisdisco mit DJ ist für mich und auch ganz viele unserer Gäste, glaube ich, immer wieder ein Muss. Und wer es gesellig mag, sollte sich unseren Hüttenzauber direkt daneben vormerken. Da gibt es Feuerzangenbowle, Aprés-Ski-Musik. Hier ist richtig was los. Ich sage, es lohnt sich wirklich, bei uns einen einzigartigen Wintertag zu verbringen. Oder gerne auch mal zwei."Sprecherin: Zu erreichen ist das Winterwunderland übrigens ganz leicht - zum Beispiel mit dem Auto über die A2; es gibt aber auch eine hervorragende Zuganbindung. Wer gern länger bleiben möchte, hat sogar die Möglichkeit, auf dem Gelände im The Ritz-Carlton zu übernachten. Aber auch sonst findet man in Wolfsburg einige Hotels. Nur vorher buchen, wäre von Vorteil.Abmoderationsvorschlag: Ganz besondere Weihnachts- bzw. Winterstimmung für Klein bis Groß, mit Eis und Schnee und ganz viel Atmosphäre - und das (vom ersten Advent) bis zum 5. Januar. Tickets gibt's unter autostadt.de/winter. Dort finden Sie auch noch mal die Infos zur Anfahrt und natürlich zum WinterprogrammPressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5918448