EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Ankauf

27.11.2024 / 17:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

STRABAG SE verfolgt Markteintritt in Australien durch Erwerb der Georgiou Group Pty Ltd Einstieg in den australischen Markt soll mittels Akquisition eines australischen Bauunternehmens erfolgen

Rahmenbedingungen eines Share Deals finalisiert

Genehmigung des STRABAG SE-Aufsichtsrats und der australischen Behörde für Auslandsinvestitionen ("FIRB") offen

STRABAG SE verfolgt mittels einer Übernahme der Georgiou Family Pty Ltd. ("Georgiou"), einem auf Infrastrukturprojekte spezialisierten Bauunternehmen, ihren Eintritt in den australischen Markt und hat sich zu diesem Zweck mit den Verkäufern über die wesentlichen Rahmenbedingungen eines Share Deals geeinigt.



Es sollen 100% der Anteile an der in Perth ansässigen Georgiou, mit einer jährlichen Leistung von rd. EUR 790 Mio., rückwirkend zum Stichtag 30.6.2024 übernommen werden. Der noch final zu fixierende Kaufpreis wird im niedrigen dreistelligen Euro-Millionenbereich liegen. Die Transaktion wird durch eigene liquide Mittel finanziert.



Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt der finalen Unterfertigung des Kauf- und Abtretungsvertrags sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats der STRABAG SE und sonstiger behördlicher Genehmigungen, insbesondere der Zustimmung des Foreign Investment Review Board ("FIRB"), der australischen Behörde für Auslandsinvestitionen, die noch einzuholen sind.



Das erfahrene Management-Team von Georgiou, das über fundiertes Know-How und umfangreiche Erfahrungen auf dem australischen Markt verfügt, wird auch nach der Übernahme Teil des Unternehmens bleiben.



