Während der S&P 500 immer neue Rekordstände erreicht, sichern sich Anleger bereits gegen mögliche neue Risiken ab.Die zuvor dagewesenen Sorgen über eine mögliche Wahlanfechtung haben sich nach dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump Anfang des Monats zerstreut. Der Referenzindex S&P 500 hat neue Rekordhochs erklommen. Der Cboe Volatility Index (VIX), das Angstbarometer der Wall Street, hat am Dienstag in der Nähe eines Tiefs von 14,10 geschlossen. Andere Barometer, die die Nachfrage nach Schutz vor extremen Marktschwankungen messen, wie der Cboe Skew, steigen jedoch wieder an. Der Anstieg dieser Indizes bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass die Anleger mit katastrophalen Ereignissen …