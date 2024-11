FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach dem Minus am Vortag weiter nach unten gegangen. Der Verlust des Leitindex Dax hielt sich allerdings mit 0,18 Prozent auf 19.261,75 Zähler am Ende in engen Grenzen. Auch eine Flut von Konjunkturdaten aus den USA brachte am Nachmittag kaum Bewegung in die Kurse.

Dem Dax scheint gegenwärtig die Kraft für einen Anlauf zu einer Einstellung seines Rekordhochs zu fehlen. Dies datiert von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten. Gleichzeitig kommt aber auch kein stärkerer Verkaufsdruck auf, zu Handelsschluss verteidigte der Dax in den vergangenen Wochen stets die runde Marke von 19.000 Punkten.

"Der Dax schaltet in den Leerlauf. Die Ernte für 2024 ist eingefahren", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Im laufenden Aktienjahr ging es für das Börsenbarometer um fast 15 Prozent nach oben. Nun sei aber wohl "Trübsal blasen" das Motto der Stunde angesichts einer konjunkturellen Flaute ohne Aussicht auf Besserung, so Molnar.

Der MDax der mittelgroßen Titel schloss am Mittwoch mit 0,09 Prozent im Minus bei 26.186,91 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab mit 0,61 Prozent etwas stärker nach./bek/he

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145