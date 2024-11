TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hat sich nach israelischen Drohungen gegen das umstrittene Atomprogramm unbeeindruckt gezeigt. Das sei "nichts als leeres Gerede", sagte der frühere General auf eine Frage von Journalisten in Teheran, wie die Staatsagentur Irna berichtete. Am Dienstagabend hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gesagt, sein Land werde sich nach einer Waffenruhe auf den Konflikt mit dem Iran konzentrieren können.

Die libanesische Hisbollah gilt als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter Irans. Bereits am Morgen hatte das Außenministerium in Teheran die Waffenruhe begrüßt. Ministeriumssprecher Ismail Baghai sagte, nun sei es an der Zeit, Druck auszuüben, um auch eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zu erzielen.

Angesichts einer möglichen weiteren Eskalation zwischen Iran und Israel sagte Außenminister Abbas Araghtschi in Lissabon, Iran behalte sich das Recht vor, auf den Luftangriff Ende Oktober zu reagieren, "berücksichtigt jedoch auch andere Entwicklungen in der Region, wie das Abkommen über die Waffenruhe im Libanon"./arb/DP/men