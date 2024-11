DJ PTA-CMS: Ming Le Sports AG: Versteigerung der Mingle (Int) Limited, Gui Xiang Industry Co. Ltd., Gold Rooster Holding Limited sowie Forderungen

Heidelberg (pta/27.11.2024/17:21) - - Die Ming Le Sports AG versteigert am 16. Dezember 2024 um 11:00 Uhr (MEZ) unter Aufsicht von Herrn Christian Weißer, Notar, in ihren Räumlichkeiten in der

Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland

sowie sämtliche von ihr gehaltenen 1.000.000 Anteile und die von ihren gehaltenen Forderungen (per 30. September 2024 in Höhe von 5.899.272,00 EUR nebst seitdem etwaig aufgelaufenen Zinsen) gegen die Mingle (International) Limited, mit Sitz in Hongkong, eingetragen im Commercial Register mit der Unternehmensnummer 907367,

sowie sämtliche von ihr gehaltenen 37.336.808 Anteile und die von ihren gehaltenen Forderungen (per 30. September 2024 in Höhe von 866.973,48 EUR nebst seitdem etwaig aufgelaufenen Zinsen) gegen die Gui Xiang Industry Co Limited, mit Sitz in Hongkong, eingetragen im Commercial Register mit der Unternehmensnummer 693932,

sowie sämtliche von ihr gehaltenen 4.000.000 Anteile und die von ihren gehaltenen Forderungen (per 30. September 2024 in Höhe von 2.742.005,14 EUR nebst seitdem etwaig aufgelaufenen Zinsen) gegen die Gold Rooster (Hong Kong) Holding Limited, mit Sitz in Hongkong, eingetragen im Commercial Register mit der Unternehmensnummer 1522926.

sowie die von ihren gehaltenen Forderungen (per 30. September 2024 in Höhe von 85.216,32 EUR nebst etwaig seit dem 30.09.2024 aufgelaufener Zinsen gegen die Golden Rooster Sports Goods Co, China (" Goldrooster China").

Die Versteigerungsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Die Anfrage ist schriftlich oder per

Telefax zu richten an:

Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Fax: +49 6221 64924-72

Der Vorstand

