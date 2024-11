Die meistgehandelten Produkte: Crowdstrike-Aktie fällt trotz überzeugenden Quartalszahlen!

Der DAX® startete zur Mitte der Woche mit einer kleinen Abwärtsbewegung. Er öffnete kaum verändert zu gestern und gab bis auf die 19.175 Punkte-Marke ab. Grundsätzlich ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt weiterhin positiv. Gute Nachrichten, wie der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah, tragen dazu bei. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute Call-Optionsscheine auf Zalando.

Die Aktie des Online-Versandhändlers für Mode und Lifestyle musste gestern einen Kursabfall hinnehmen. Heute ging es für das Papier noch weiter nach unten. Rund 2 Prozent tiefer notiert die Aktie heute bei 28,66 EUR. Manche Analysten sehen das Papier langfristig dennoch bei 50 EUR. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Crowdstrike Holdings sind gefragt. Für die Aktie ging es gestern nach Börsenschluss kräftig abwärts. Und auch heute morgen geht es weiter. Der Cyber-Security-Experte hat nach Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal offen gelegt. Diese konnten die Erwartungen sogar übertreffen. Long Faktor-Optionsscheine auf Rheinmetall tauchen auch wiedermals auf. Durch die wachsenden Anspannungen im Ukraine-Krieg und dem Wahlsieg Trumps erreicht die Aktie des Rüstungskonzerns Bestmarke nach Bestmarke. Das Papier kletterte gestern bis auf 620 EUR. Der Optimismus der Analysten bleibt ungebrochen. Das höchste Kursziel liegt derzeit bei 820 EUR.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG0UVS 2,68 19269,50 Punkte 19033,19 Punkte 84,28 Open End MicroStrategy Inc. Call HD3C34 25,09 354,05 USD 115,00 USD 1,41 Open End DAX® Call HD9VE2 2,50 19269,50 Punkte 19051,40 Punkte 86,55 Open End DAX® Call HD9VBN 3,40 19269,50 Punkte 18959,10 Punkte 62,81 Open End Deutsche Börse AG Call HR35MG 7,67 217,65 EUR 142,00 EUR 2,96 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD9K8B 2,14 136,84 USD 145,00 USD 6,06 17.09.2025 Shell PLC Call HD8T7D 1,21 30,78 EUR 31,00 EUR 25,30 19.03.2025 The Walt Disney Co. Call HD7W2T 0,99 115,445 USD 115,00 USD 11,26 18.06.2025 Zalando SE Call UG0CP8 1,56 29,14 EUR 29,00 EUR 17,45 15.01.2025 Baidu.com (ADRs) Call HD4WFA 0,36 84,99 USD 100,00 USD 26,40 19.03.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 7,67 372,635 USD 235,863 USD 3 Open End Crowdstrike Holdings Inc. Long HD3K68 1,20 343,50 USD 291,51 USD 5 Open End Berkshire Hathaway Inc. Long HD2T8K 10,72 478,405 USD 430,81 USD 10 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 2,79 619,20 EUR 529,66 EUR 7 Open End DAX® Long HD1GPF 0,38 19230,50 Punkte 18527,31 Punkte 25 Open End

