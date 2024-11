… gemischte ChartsKostenhochburg mit fragwürdiger GegenleistungDas deutsche Erfolgsmodell hat einen sichtbaren Knacks bekommen. Inzwischen ist die Presse voll mit Horrormeldungen aus der Wirtschaft. Dabei geht es nicht mehr um irgendwelche Klein- oder Mittelunternehmen, auch die Dickschiffe des DAX ächzen. Über die Kfz-Industrie hatten wir an dieser Stelle zuletzt schon mehrfach berichtet. Die einstige Vorzeigebranche ist nicht zuletzt von der eigenen Politik in einer Weise in die Zange genommen ...

