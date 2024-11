DJ XETRA-SCHLUSS/Knapp Behauptet - Anleger bleiben vorsichtig

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleinen Abgaben geschlossen. Nach einem volatilen Verlauf verlor der DAX 0,2 Prozent auf 19.262. Nachdem zuletzt die Zoll-Ankündigungen von Donald Trump für Unruhe sorgten, war es am Berichtstag die drohende Haushaltskrise in Frankreich. Premierminister Michel Barnier versucht, einen Haushalt zu verabschieden, der erhebliche Einsparungen vorsieht. Dazu fehlt ihm aber die Mehrheit im Parlament.

Zinsspread zwischen Frankreich und Deutschland wie zu Zeiten der Finanzkrise

Die Zinsdifferenz zwischen deutschen und französischen 10-jährigen Staatsanleihen erreichte mit weit über 80 Basispunkten Niveaus wie zu Zeiten der Finanzkrise in der Eurozone. Der Spread könnte sich mit zunehmenden politischen Unsicherheiten weiter ausweiten, so StoneX. Bankentitel wurden in dem Umfeld gemieden: Commerzbank gaben 1,1 Prozent nach, für die Aktie der Deutschen Bank ging es 0,6 Prozent nach unten.

Aroundtown legten dagegen um 9,5 Prozent zu. Nach den Neunmonatszahlen hat Aroundtown die Prognose am oberen Rand der bisher genannten Spanne von 290 bis 320 Millionen Euro erhöht. Positiv für die ganze Branche seien auch die wieder fallenden Renditen, hieß es im Handel. Vonovia gewannen 2,9 Prozent und LEG Immobilien 2,2 Prozent.

JP Morgan machte sich für Henkel und Beiersdorf stark. Das Haus hat Henkel auf "Overweight" von "Neutral" heraufgestuft und das Kursziel für Beiersdorf auf 160 Euro erhöht. Henkel stiegen um 2,5 Prozent und Beiersdorf um 2,1 Prozent. Nach einer positiven Studie der Deutschen Bank legten Deutsche Börse 1,4 Prozent zu.

Hausdurchsuchung bei Knaus Tabbert

Bei Knaus Tabbert (-10,6%) ist es zur Durchsuchung von Geschäftsräumen aufgrund eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens gegen einzelne Mitglieder des Managements der Gesellschaft im Zusammenhang mit individuellen Vorwürfen strafrechtlich relevanter Handlungen zulasten des Unternehmens gekommen. Das Unternehmen selbst sei nicht Gegenstand der Vorwürfe, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.261,75 -0,2% +14,98% DAX-Future 19.297,00 -0,3% +10,02% XDAX 19.250,94 -0,4% +14,81% MDAX 26.186,91 -0,1% -3,47% TecDAX 3.390,67 -0,4% +1,65% SDAX 13.391,01 +0,4% -4,10% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,10 +21 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 20 20 0 2.351,1 52,3 60,9 MDAX 23 27 0 326,9 21,2 19,8 TecDAX 15 15 0 537,3 11,9 16,1 SDAX 37 27 6 86,8 6,9 7,3 ===

November 27, 2024 11:55 ET (16:55 GMT)

