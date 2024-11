EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Karl Reinitzhuber wird am 1. Dezember CEO der Adler Group



27.11.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Karl Reinitzhuber wird am 1. Dezember CEO der Adler Group

Thierry Beaudemoulin scheidet auf eigenen Wunsch zum Monatsende aus - Jan Duken wird neuer COO - Weitere Veränderungen im Verwaltungsrat der Adler Group

Chairman Stefan Brendgen: "Thierry Beaudemoulin hat Adler solide ausgerichtet und sich entschieden, den Weg für die nächste Phase freizumachen. Er hat entscheidende Transaktionen für die Adler Group durchgeführt, der Gruppe so zusätzliche Liquidität verschafft und die Verschuldung reduziert. Für seine geleistete Arbeit danke ich ihm persönlich und im Namen der Adler Group sehr herzlich. Zeitgleich freue ich mich, dass wir mit Dr. Karl Reinitzhuber einen ausgewiesenen Kenner der Immobilienwirtschaft als neuen CEO gewinnen konnten. Er verfügt über ein hervorragendes Netzwerk vor allem in Deutschland und Expertise in der Organisations- und Strategieentwicklung. Reinitzhuber und das erweiterte Team werden die Adler Group nun schnell neu ausrichten." Thierry Beaudemoulin: "Wir haben die Anforderungen aus dem Rekapitalisierungsplan erfüllt und die Grundlagen für eine solide neue Ausrichtung geschaffen. Dass ich Teil dieses Team sein durfte, erfüllt mich mit Stolz. Nach diesen positiven Entwicklungen sehe ich die Adler Group auf klarem Kurs. Für mich ist das der ideale Zeitpunkt, das Zepter weiterzureichen und stehe dem Unternehmen gerne weiter als Senior Advisor zur Verfügung." Dr. Karl Reinitzhuber: "Die Adler Group ist ein Immobilienunternehmen, in dem noch viel Potential gehoben werden kann. Wir wollen den Bestand effizienter bewirtschaften. Zudem hat die Gruppe noch zahlreiche Entwicklungsprojekte zu veräußern. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, gemeinsam mit dem Senior Management Team Adler an seiner neuen Größe auszurichten und die Schlagkraft zu erhöhen."

Luxemburg, 27. November 2024 - Der Verwaltungsrat der Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute eine Reihe weitreichender Personalien beschlossen: Dr. Karl Reinitzhuber (57) wird zum 1. Dezember 2024 neuer Chief Executive Officer (CEO) der Adler Group. Er folgt Thierry Beaudemoulin (53), der zum Monatsende auf eigenen Wunsch ausscheidet und sich neuen Herausforderungen stellen will. Des Weiteren hat der Verwaltungsrat Jan Duken (55) zum Chief Operating Officer (COO) berufen. Diese Funktion war ebenfalls durch Thierry Beaudemoulin ausgeführt worden. Diese Wechsel im Senior Management Teams folgen auf die zum 1. Oktober erfolgte Berufung von Thorsten Arsan zum neuen CFO. Neben Reinitzhuber (CEO), Duken (COO) und Arsan (CFO) komplettiert weiterhin Sven-Christian Frank als Chief Legal Officer (CLO) das Senior Management der Adler Group. Zuvor hatte die ordentliche Hauptversammlung der Adler Group CFO Thorsten Arsan und den Restrukturierungsexperten Paul Copley planmäßig in den Verwaltungsrat berufen. Des Weiteren hat das Board im Wege der Ko-optation Dr. Reinitzhuber als Mitglied in den Verwaltungsrat berufen, um die durch das Ausscheiden von Thierry Beaudemoulin frei gewordene Position zu besetzen. Der Verwaltungsrat hat jetzt sechs Mitglieder: Stefan Brendgen als Chairman, Thilo Schmid als Vorsitzender des Audit Committee, Immobilienexperte Matthias Moser, Restrukturierungsexperte Paul Copley, Thorsten Arsan als CFO und Karl Reinitzhuber als CEO. Es ist beabsichtigt, CEO Karl Reinitzhuber in der nächsten Hauptversammlung zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Die Adler Group legt morgen auch die Zahlen zum dritten Quartal vor (siehe separate Pressemitteilung am 28.11.2024). Insgesamt kann Adler zum Jahresende 2024 auf eine gute operative Entwicklung in einem sich verbessernden Umfeld der Immobilienbranche zurückschauen und erwartet gute Perspektiven für das kommende Jahr: Nach der abgeschlossenen Rekapitalisierung und dem jüngsten Verkauf der Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. (BCP) ist die Adler Group solide aufgestellt, finanziell gut ausgestattet und kann neue Prioritäten im deutschen Immobilienmarkt setzen. "Das Portfolio hat gutes Potential, welches das neue Senior Management Team heben soll", kommentierte Chairman Stefan Brendgen die Entscheidungen und führte weiter aus: "Jenseits der Bewirtschaftung des Portfolios und somit der Optimierung der Aktivseite unserer Bilanz wollen wir auch die Passivseite der Bilanz durch entsprechende Refinanzierungen verbessern, die uns durch die frei gewordenen Mittel aus Verkäufen erleichtert werden. Zudem wird das Team die verbleibenden Entwicklungsprojekte möglichst effizient und zu fairen Konditionen an neue Entwickler verkaufen. Den Prozess soll das neue Team intensivieren. Dafür braucht es ein gutes Netzwerk in der deutschen Immobilienwirtschaft. Und zu guter Letzt müssen wir die Organisation an die neue Größe ausrichten und dabei neue Schlagkraft entwickeln". Für diese Aufgaben hat der Verwaltungsrat ein neues Senior Management Team zusammengestellt: "Dass Dr. Reinitzhuber diese Neuausrichtung übernehmen kann, verdankt die Adler Group wesentlich Thierry Beaudemoulin, der in den letzten drei Jahren zusammen mit dem Senior Management Team Adler in schwieriger Zeit stabilisiert und neu ausgerichtet hat: finanziell solide und mit einem guten Bestandsportfolio", erläuterte Brendgen den Wechsel. "Dafür danken Adler und ich ganz persönlich Thierry Beaudemoulin, der nunmehr seine Aufgabe als beendet ansieht und sich neuen Herausforderungen stellen will. Ich freue mich, dass er uns weiter als Senior Advisor zur Verfügung steht", fügte der Chairman hinzu. Thierry Beaudemoulin ergänzte: "Meine Arbeit zur Stabilisierung der Gruppe ist getan, sie war herausfordernd, aber auch sehr befriedigend, wenn ich das Ergebnis betrachte. Für mich ist es der ideale Zeitpunkt, das Zepter weiterzugeben, aber ich bleibe Adler nun in anderer Funktion als Senior Advisor verbunden." Nachfolger Reinitzhuber kommentierte: "Thierry Beaudemoulin hinterlässt ein wieder gut bestelltes Unternehmen, aus dem wir noch viel Potential heben wollen. Auf diese Aufgabe mit dem Senior Management Team freue ich mich." Neben Reinitzhuber kommt zeitgleich Jan Duken als COO ins Team, der sich mit um die Bewirtschaftung des Immobilienvermögens und Strukturfragen in der Organisation kümmern wird. Die wegen bereits getätigter, geplanter Portfolio-Verkäufe möglichen neuen Chancen der Refinanzierung wird sich der im Oktober zum Team gestoßene Thorsten Arsan widmen. Neben CEO, COO und CFO fungiert weiter Sven-Christan Frank als Chief Legal Officer (CLO). Mit diesem Team will der Verwaltungsrat die Zukunft der Adler Group eigenständig gestalten. Dazu hat sich auch der Verwaltungsrat mit Paul Copley, einem ausgewiesenen Restrukturierungsexperten, weiter verstärkt, so dass man auch im Verwaltungsrat vielfältige Expertisen an Bord hat. Mit Reinitzhuber im Verwaltungsrat ist dann auch dieser Prozess abgeschlossen. Pressekonferenz Für eine telefonische Pressekonferenz mit Adler Group Verwaltungsratschef Stefan Brendgen morgen um 9:00 Uhr MEZ erfolgt eine separate Einladung. Kontakt Investor Relations:

T +352 203 342 10

investorrelations@adler-group.com



