MicroStrategy hat in diesem Jahr jede andere Firma im S&P 500 outperformed. Year to Date steht die Aktie um über 560 Prozent im Plus und stellt damit sogar Nvidia in den Schatten. Seit dem Beginn der Bitcoin-Kauf-Strategie im Jahr 2020 weist die Aktie sogar eine bessere Performance auf als Bitcoin selbst. Während Bitcoin seit Anfang 2020 ein Plus von etwa 1000 Prozent gemacht hat, Blickt MicroStrategy aktuell auf ein Plus von über 2800 Prozent seit diesem Zeitraum. Das sind gigantische Werte. Wie hat MicroStrategy das geschafft? Die ursprüngliche Kernkompetenz von MicroStrategy, als Business-Intelligence-Anbieter zu arbeiten, ist seit 2020 zu einer Randnotiz des Unternehmens geworden. In …