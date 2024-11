Oberhausen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Für Branchenexperten und Beobachter ist der rasante Aufstieg von VinFast an die Spitze des vietnamesischen Automobilmarkts keine Überraschung - der Erfolg basiert auf einer kundenorientierten Philosophie. Diese Denkweise, die von der Muttergesellschaft Vingroup übernommen wurde, ermöglichte es VinFast den Neukunden von Elektrofahrzeugen ein nahtloses Erlebnis zu bieten.Um die Bedeutung der kundenorientierten DNA für die Erfolge von VinFast innerhalb von nur fünf Jahren nach dem offiziellen Markteintritt richtig einzuornden, ist es wichtig, die Geschichte der Vingroup zu kennen.Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Ukraine, wo der Unternehmergeist des Gründers Pham Nhat Vuong die Grundlage für bemerkenswerte Erfolge legte. Ein frühes Unternehmen war die Einführung der Instant-Nudelmarke Mivina. Anfangs stieß das Konzept der Instant-Nudeln bei den Ukrainern auf Skepsis, da sie die Idee, eine Mahlzeit in nur wenigen Minuten mit kochendem Wasser zuzubereiten, in Frage stellten. Anstatt sich ausschließlich auf konventionelles Marketing zu verlassen, setzte Vuong auf einen praktischen Ansatz und wies seine Mitarbeiter an, potenziellen Kunden das Produkt direkt vorzuführen. Dieses persönliche Engagement erwies sich als entscheidend und verwandelte anfängliche Zurückhaltung in breite Akzeptanz. Es verhalf dem Unternehmen später zu einem Wert von 150 Millionen Dollar.Heute verkörpert VinFast die kundenorientierte Einstellung der Vingroup - und passt das Angebot an die Herausforderungen der Transformation zur Elektromobilität an. Als VinFast auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umstellte, stellte es die Bedürfnisse der Besitzer von Benzinfahrzeugen weiterhin in den Vordergrund und führte branchenführende Grundsätze wie eine Zehn-Jahres-Garantie ein. Wie Pham Nhat Vuong im Jahr 2022 betonte: "Bei VinFast-Benzinautos halten wir nicht nur unsere bestehenden Verpflichtungen ein, sondern erweitern sie auch um noch vorteilhaftere Richtlinien und Dienstleistungen."In allen Zielmärkten erweitert VinFast die kundenorientierte Philosophie durch einen starken Kundendienst, einschließlich marktführender Garantien. Strategische Partnerschaften haben zudem den Kundenzugang zu umfangreichen Ladenetzen und Reparaturdiensten erweitert. Ob durch die Zusammenarbeit mit führenden Infrastrukturanbietern oder die Bereitstellung innovativer mobiler Dienste: VinFast stellt sicher, dass die Kunden einen reibungslosen und sorgenfreien Übergang zu nachhaltiger Energie erleben.Auch in den Produkten von VinFast spiegelt sich die kundenorientierte Philosophie wider - und das für alle Kundensegmente. Das Unternehmen hat eine komplette Produktfamilie von Elektrofahrzeugen auf den Markt gebracht, die von den Segmenten A bis E reicht, sowie Elektrobusse, Roller und sogar Fahrräder umfasst. Die Elektrofahrzeuge sind auf die Kunden ausgerichtet, integrieren sich nahtlos in das Leben ihrer Besitzer und sind mehr als nur ein Transportmittel.Die Resultate sprechen für sich. In Vietnam, wo VinFasts Werdegang begann, lieferte das Unternehmen allein im Oktober über 11.000 Elektrofahrzeuge aus und steigerte damit seinen Jahresabsatz auf mehr als 51.000. Dieser Meilenstein festigt nicht nur seine Position als meistverkaufte Automarke des Landes, sondern markiert auch einen entscheidenden Moment: VinFast ist Vietnams erster Elektrofahrzeughersteller, der die benzinbetriebenen Konkurrenten überholt hat."Wenn der Service von VinFast der zweitbeste ist, kann keiner den ersten Platz für sich beanspruchen", sagt Le Duc, Eigentümer eines VF 6 in Hanoi. Seine Worte spiegeln die Ambitionen des Unternehmens wider: nicht nur beim Umsatz, sondern auch beim Vertrauen führend zu sein und so den Weg für eine grünere, kundenorientiertere Zukunft zu ebnen.Über VinFast VinFast - ein Mitglied der Vingroup - treibt die Bewegung der globalen Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voran. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt einen global skalierbaren, hochmodernen Automobilfertigungskomplex mit bis zu 90 Prozent Automatisierung in Hai Phong, Vietnam. VinFast ist der Mission einer nachhaltigen Zukunft für alle stark verpflichtet und entwickelt ständig Innovationen, um qualitativ hochwertige Produkte, fortschrittliche intelligente Dienste, nahtlose Kundenerlebnisse und Preisstrategien für alle anzubieten und globale Kunden zu inspirieren, gemeinsam eine Zukunft der intelligenten und nachhaltigen Mobilität zu schaffen. Über VinFast VinFast - ein Mitglied der Vingroup - treibt die Bewegung der globalen Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voran. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt einen global skalierbaren, hochmodernen Automobilfertigungskomplex mit bis zu 90 Prozent Automatisierung in Hai Phong, Vietnam. VinFast ist der Mission einer nachhaltigen Zukunft für alle stark verpflichtet und entwickelt ständig Innovationen, um qualitativ hochwertige Produkte, fortschrittliche intelligente Dienste, nahtlose Kundenerlebnisse und Preisstrategien für alle anzubieten und globale Kunden zu inspirieren, gemeinsam eine Zukunft der intelligenten und nachhaltigen Mobilität zu schaffen.