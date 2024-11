© Foto: Brandon Bell/Pool Getty Images North America/AP/dpa

Der neue US-Präsident Donald Trump steht für eine sehr liberale Wirtschaftspolitik, was neben niedrigen Steuersätzen auch deutlich weniger Staatsausgaben bedeutet. Der für die kommenden vier Jahre neu gewählte US-Präsident Donald Trump und seine Administration möchten die Steuersätze weiter senken. So soll der Körperschaftsteuersatz von 21 auf 20 Prozent und für Firmen, die in den USA produzieren, sogar auf 15 Prozent sinken. Privatpersonen profitieren hingegen von einer Erhöhung der Steuergutschrift von 2.000 auf 5.000 US-Dollar pro Kind, einer Abschaffung der Steuer auf Sozialversicherungsleistungen und Überstundenvergütung sowie einer Senkung des Einkommensteuerspitzensatzes und dem …