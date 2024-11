© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

Es gibt Stimmen in der EZB die einen gemäßigtere Absenkung des Leitzinses sprechen. Das hat gute Gründe.Die Europäische Zentralbank (EZB) ist sich nicht einig über den Fortgang der Zinssenkungen. "Wir legen uns nicht im Voraus auf ein genaues Tempo der Senkung fest, aber wir werden unsere Zinsen schrittweise senken müssen", sagte Chefsvolkswirt der EZB, Philip Lane am Montag der französischen Finanzzeitung Les Echos. Nach seiner Einschätzung solle die Geldpolitik nicht zu lange restriktiv bleiben. "Andernfalls wird die Wirtschaft nicht ausreichend wachsen", meint er. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel warnt wiederum am Mittwoch gegenüber Bloomberg vor einer zu raschen Senkung der …