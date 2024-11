CHILLGUY und SLAP steigen 26 %, aber Catslap ist wegen Rechtsstreit attraktiver

Zwei neue Memecoins haben heute die Aufmerksamkeit des Kryptomarktes auf sich gezogen. So konnte sowohl Just a chill guy ($CHILLGUY) als auch Catslap ($SLAP) um 26 % steigen. Allerdings wird ersterer derzeit von Duplikaten und potenziellen Rechtsstreits bedroht.

Denn CHILLGUY konnte schnell auf eine Marktkapitalisierung von 621 Mio. USD kommen. Allerdings könnten sich Rechtsstreitigkeiten mit dem Künstler hinderlich auf die Kursentwicklung auswirken und somit das angestrebte Ziel von 1 Mrd. USD zunichtemachen.

Im Gegensatz dazu hat Catslap heute einen gleich hohen Kursgewinn erzielt. Denn mit seinem Slapometer und Geschäftsmodell erzielte er schnell eine hohe Viralität. So hat der $SLAP-Coin zügig eine Marktkapitalisierung in Höhe von 12,25 Mio. USD erreicht, was im Vergleich zu CHILLGUY somit noch einiges an Steigerungspotenzial bietet.

Zudem befindet sich Catslap wieder in den Trends der dezentralen Kryptobörsen, welcher viele auch an den erfolgreichsten Katzen-Memecoin Popcat erinnert. Während man bei dieser für das Öffnen des Mundes und ein Plopgeräusch klicken musste, schlägt Catslap einen Pepe mit ihrer Pranke. Zudem werden die Teilnehmer nach Ländern aufgelistet, wobei der asiatische Raum derzeit führend ist.

Mit dem internationalen Slapometer-Wettbewerb soll für Spaß und Unterhaltung gesorgt werden. Ebenso beinhaltet er weitere Elemente, um die Nutzeraktivität zu steigern, welche dem 1,2 Mrd. USD schwerem Katzen-Memecoin Popcat fehlen.

Zudem hat der Memecoin Catslap strategische Tokenreserven, weshalb er sich auch künftig noch weiterentwickeln kann. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb Popcat über die vergangenen sieben Tage um 15,4 % an Wert verloren hat, während Catslap mit 2.235 % deutlich im Plus steht.

Catslap führt Slap-to-Earn ein: Weitere Details erfolgen in 7 Tagen

Bereits zuvor hat die große Ankündigung von Catslap für Spekulationen unter den Investoren gesorgt. Nun wurde ein weiteres Detail bekannt gegeben. Denn es soll sich auf jeden Fall um ein Projekt mit Play-to-Earn-Mechanik handeln. Somit ist geplant, dass es die anderen Katzen-Memecoins in den Schatten stellt und Herrscherin des Krypto-Reviers wird.

Erstmalig hat das Team von Catslap diese Information in den sozialen Medien geteilt, weshalb sich ein Abonnieren von X und Telegram lohnen kann. Schließlich konnte der Kurs dadurch in die Höhe schießen.

We brought you $SLAP, now get ready for Slap-to-Earn pic.twitter.com/ZTaqU3qYuZ - CatSlap (@CatSlapToken) November 26, 2024

Durch ein Play-to-Earn-Spiel könnten der Nutzen und daher der Wert des Coins durch die höhere Nachfrage gesteigert werden. Zudem gibt es Gerüchte, dass Catslap das Branding auch für andere Dinge wie ein Share-to-Earn-Portal für lustige Katzenvideos nutzt, die laut einer Studie vom MIT auf 15 % des gesamten Internettraffics kommen sollen und nur noch von Medien wie vor allem Pornos übertroffen werden.

Jetzt konnte Catslap zuletzt von der Bodenbildung ausbrechen und dabei den diagonalen Widerstand überwinden. Zudem erhält der $SLAP-Coin derzeit Unterstützung von dem wichtigen 61,8er-Fibonacci-Level bei 0,00151367 USD. Aber auch darunter gibt es noch einige Widerstände, die dem Kurs Halt geben.

Zuletzt fand der Test des Ausbruchsniveaus statt, wie es meist zu beobachten ist. Daher bietet sich jetzt eine hervorragende Chance, um mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis in Catslap zu investieren.

Ebenso steigert $SLAP kontinuierlich seine Anzahl von Tokeninhabern, wobei diese mittlerweile 7.240 Wallets erreicht haben. Aber auch das X-Profil zeigt mittlerweile 9.897 Abonnenten und eine rege Aktivität.

Es wurden zudem einige Wale beobachtet, welche hohe Summen in Catslap investiert haben. Einige von ihnen waren jedoch flüchtig, was schnell wieder zu Verwerfungen führen kann. Insbesondere für Anleger mit größeren Positionen ist es bei kleinen Coins schwierig, ohne starke Preisverzerrungen zu handeln.

Catslap ist 2.235 % gestiegen und könnte es mit CHILLGUY aufnehmen

Catslap bietet einiges an Innovationspotenzial, welches andere Katzen-Memecoins alt aussehen lässt. Daher könnte er auch vergleichbare Marktkapitalisierungen wie diese erzielen und um das Hundertfache steigen.

Das Spiel ist leicht über die Website zugänglich und soll für eine unvergessliche Unterhaltung sorgen, wobei es durch passende Sounds und eine Länderrangliste bereichert wurde. All dies soll wiederum das Engagement der Spieler fördern, wie auch der bald folgende Play-to-Earn-Mechanismus.

Angesichts der Rechtsstreitigkeiten von CHILLGUY könnte Catslap nun eine bessere Chance darstellen, da er nicht wie dieser oder zuvor Ripple über viele Jahre von den Verhandlungen belastet wird.

Während CHILLGUY laut den Angaben von DEXTools um 747.140 % gestiegen ist, steht für Catslap noch ein Großteil der Reise zum Mond bevor. Denn der Coin bietet angesichts der niedrigeren Bewertung ein deutlich größeres Steigerungspotenzial.

Seit der Listung konnte Catslap bereits von einem Preis in Höhe von 0,0001179 USD bis auf 0,002717 USD um 2.235 % steigen. Somit haben die ersten Investoren bereits 100 USD in 2.235 USD verwandeln können.

Derzeit wird der Handel mit einer Liquidität in Höhe von 2,1 Mio. USD abgesichert. Das Handelsvolumen lag dabei über die vergangenen 24 Stunden bei rund 1 Mio. USD. Ebenso wurde die Liquidität für einen Zeitraum von 60 Tagen gesperrt, sodass Anleger in dieser Zeit von einem besseren Handelsumfeld profitieren.

Aufgrund des großen Erfolgs von Catslap gibt es auch Imitate, welche das starke Branding nutzen wollen. Bei dem $SLAP-Coin handelt es sich jedoch um einen ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain, sodass es sich bei allen anderen um Betrug handelt.

Laut Einschätzung von unterschiedlichen Analysten befindet sich die Spanne für die Kursgewinne zwischen 10x und 100x. So erwähnt anderem TodayTrader, dass man bei dem aktuellen Tief mit einem attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis einsteigen und 10x erzielen kann. Allerdings denkt er, dass dieser auch noch 50x und sogar 100x erreichen könnte. Weitere Details erfahren Sie im folgenden Video.

Gewinne von Catslap gehen über Kursanstiege hinaus

Interessierte können den $SLAP-Coin derzeit über die Kryptobörsen oder die Best Wallet erwerben, welche zu den Partnern des Projekts gehört. Diese lässt sich über die gängigen App-Stores von Google und Apple herunterladen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Memecoins können Anleger jedoch nicht nur durch die Kursanstiege Gewinne erzielen. Überdies vergütet es den Stakern ein passives Einkommen in Höhe von 40 % pro Jahr. Insgesamt sollen auf diese Weise 20 % der Gesamtversorgung ausgeschüttet werden.

Dies soll bewirken, dass das Kapital längerfristig gebunden und der Kurs des Coins stabilisiert wird. Denn die Token werden dabei für einen Zeitraum von sieben Tagen gesperrt, wobei auch eine vorzeitige Auszahlung möglich ist, sofern man dafür bereit ist, einen Anteil der Gewinne aufzugeben.

Das Team von Catslap zeichnet sich durch einen professionellen Ansatz aus. So wurde auch der Smart Contract von SolidProof auf Sicherheitsrisiken überprüft und als sicher eingestuft. Daher konnte es auch schnell seine Community aufbauen.

Über X und Telegram können Sie sich der Gemeinschaft von Catslap anschließen. Hier erfahren Sie auch schnell von den Neuigkeiten des Projekts, wie Listungen, welche den neuen Coin steigen lassen können. Insbesondere nach der Korrektur und aufgrund der Charttechnik bietet sich nun eine besonders attraktive Chance.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.