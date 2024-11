Pepe steigt um fast 13 Prozent! Wird auch der nächste Pepe Coin explodieren?

Meme Coins explodieren wieder. Wie so häufig in den letzten Wochen steigen auch heute viele Meme Coins stark an und ermöglichen Anlegern damit hohe Gewinne. Ganz vorne dabei, wie so oft in letzter Zeit, liegt $PEPE. Der bekannte Coin mit dem Frosch-Meme hat in den letzten 24 Stunden beinahe 13 Prozent Gewinn erzielt.

Blickt man auf den Chart von $PEPE zeigt sich derzeit ein sehr interessantes Muster, was für einen weiteren Kursanstieg sprechen könnte. Und im Schatten von $PEPE bereitet sich bereits ein neuer Pepe-Coin darauf vor, einen gewinnbringenden Börsenstart hinzulegen.

($PEPE steigt heute um beinahe 13 Prozent, was Anlegern hohe Gewinne ermöglicht - Quelle: coinmarketcap.com)

$PEPE bildet eine bullishe Flagge aus

Bei den extremen Anstiegen von $PEPE stellt sich für Anleger natürlich die Frage, wie es mit dem Kurs des beliebten Meme-Coins weitergeht. Da könnte der Chart des drittgrößten Meme-Coins Auskunft geben. Denn dieser zeigt heute eine unglaublich schöne ausgeformte bullishe Flagge! Das ist eine der markantesten Trendfortsetzungsformationen und könnte für einen weiteren starken Kursanstieg sprechen. Zumindest unter einer Voraussetzung.

(Der Chart von $PEPE zeigt derzeit eine bullishe Flagge, die eine markante Trendfortsetzungsformation darstellt - Quelle: Tradingview.com)

Sollte $PEPE nach oben ausbrechen, was im Prinzip ein Long-Signal darstellt, besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent für weiter steigende Kurse. Positiv ist hier auch zu werten, dass der Kursanstieg von $PEPE nicht nur von Optimismus und Spekulation, sondern auch von fundamentalen Nachrichten getrieben wurde. Er begann nämlich mit der Nachricht, dass Coinbase und Robinhood $PEPE in ihrem Sortiment listen. Das könnte in den nächsten Wochen für stark steigende Kurse sorgen. Es ist sogar möglich, dass sich der Kurs von $PEPE in den nächsten Wochen verdoppelt. Allerdings hat sein Nachfolge-Coin derzeit laut vieler Analysten noch deutlich höheres Potenzial.

Wird der Nachfolger von $PEPE noch stärker steigen?

$PEPE ist der erste Pepe-Coin, aber sicher nicht mehr der modernste und vielleicht auch nicht der gewinnbringendste. Denn im Schatten von $PEPE macht sich bereits sein Nachfolger Pepe Unchained ($PEPU) für einen fulminanten Handelsstart an den Krypto-Börsen bereit.

Die Nachfrage nach dem Coin explodiert jedenfalls bereits auf unglaubliche Höhen, denn $PEPU legt das erfolgreichste ICO eines Meme Coins im Jahr 2024 hin, was darauf hindeutet, dass der Coin auch den erfolgreichsten Börsenstart in diesem Jahr hinlegen könnte. Die Community dafür ist jedenfalls da, denn mittlerweile folgen über 76.000 Anleger der Entwicklung von Pepe Unchained auf X (ehemals Twitter) und Telegram.

(Während des Vorverkaufs ist die Nachfrage nach den $PEPU-Token bereits stark angestiegen - Quelle: pepeunchained.com)

Was $PEPU so besonders macht, ist, dass der Coin nicht wie sein Vorgänger und viele andere Meme-Coins auf der Blockchain eines anderen Coins liegt. Das gibt ihm gegenüber seinem Vorgänger $PEPE einen unglaublichen Vorteil. Dieser liegt nämlich zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain, und diese ist etwa 100x langsamer und bei Transaktionen deutlich teurer als die Layer-2 von Pepe Unchained. Mit diesem einzigartigen Vorteil könnte Pepe Unchained eine Kursexplosion hinlegen und seinen Investoren aus dem ICO hohe Gewinne einbringen. Allerdings endet der Vorverkauf bald, womit für Anleger die letzte Chance auf einen günstigen Einstieg in $PEPU für immer verpasst sein könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.