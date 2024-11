Erstmals in seiner Geschichte ist der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Mittwoch über 45.000 Punkte gesprungen. Bald darauf schloss er sich jedoch den anderen bedeutenden US-Indizes an und gab nach. Die zahlreichen Konjunkturdaten fielen gemischt aus und gaben keine klare Richtung vor, zumal das von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsmaß PCE im Oktober wie erwartet ausgefallen war.Der Dow schloss 0,3 Prozent auf 44.722,00Punkte. Seit Jahresanfang hat er allerdings ...

