NEW YORK (dpa-AFX) - Erstmals in seiner Geschichte ist der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Mittwoch über 45.000 Punkte gesprungen. Im weiteren Handelsverlauf schloss er sich dann aber den anderen bedeutenden US-Indizes an und schwächelte. Die zahlreichen Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Sie gaben damit keine klare Richtung vor, zumal das von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsmaß PCE im Oktober den Erwartungen entsprach. In den sogenannten Personal Consumption Expenditures (PCE), der Kernrate der privaten Konsumausgaben, sind die schwankungsreichen Preise für Lebensmittel und Energie ausgeschlossen.

Der Dow beendete den Tag 0,31 Prozent tiefer auf 44.722,06 Punkten, nachdem er kurz nach Handelsstart bis auf 45.003 Punkte geklettert war. Sein Gewinn seit Jahresanfang beläuft sich aktuell auf 18,7 Prozent.

Der S&P 500 sank am Mittwoch um 0,38 Prozent auf 5.998,74 Punkte und gab damit seine rekordhohen Gewinne vom Vortag wieder fast vollständig ab. Sein Jahresplus beträgt aktuell knapp 26 Prozent. Der Nasdaq 100 verlor zur Wochenmitte 0,85 Prozent auf 20.744,49 Zähler, legte seit Anfang 2024 aber um insgesamt 23,3 Prozent zu.

"An den US-Börsen ist die Weihnachtsrally in vollem Gange", wie Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners ungeachtet der leichten Verluste an diesem Tag konstatierte. Er verwies vor allem auf den marktbreiten S&P 500, der bis Dienstag sieben Tag in Folge gestiegen war. "Eine noch längere Gewinnserie gab es in diesem Jahr bislang nur einmal: Das war im August mit acht positiven Handelstagen in Serie."/ck/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711