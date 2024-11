Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis wird aufgrund einer weitreichenden Übernahme durch ein KKR-geführtes Konsortium den SDAX verlassen. Die Entscheidung wurde vom Index-Anbieter ISS Stoxx getroffen, nachdem das Übernahmeangebot der ELBE BIDCO AG erfolgreich verlief. An die Stelle von Encavis wird der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische (W&W) in den SDAX aufrücken, was eine bedeutende Veränderung in der Zusammensetzung des deutschen Aktienindex markiert.

Aktionäre stimmen Übernahme zu

Die Übernahmeaktivität spiegelt sich auch in den jüngsten Aktienverkäufen wider. Das Übernahmeangebot wurde zu einem Preis von 17,50 Euro je Aktie angenommen, was die Attraktivität des Deals für die Aktionäre unterstreicht. Diese Entwicklung führt zu einer signifikanten Reduzierung des Streubesitzes, wodurch die Kriterien für einen Verbleib in der DAX-Indexfamilie nicht mehr erfüllt werden können.

