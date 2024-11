EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nettomieteinnahmen von 155 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024, 3% geringer als im Vorjahr aufgrund von Portfolioverkäufen in 2023

Flächenbereinigtes Mietwachstum von 4,1 %, Leerstandsquote von 1,7 %, durchschnittliche Wohnungsmiete von 7,71 EUR je Quadratmeter

Prognose für die Nettomieteinnahmen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Deutlich verbesserte Kapitalstruktur nach der abgeschlossenen umfassenden Rekapitalisierung

LTV sinkt von 105,7 % auf 62,6 %

Veräußerung von BCP wird die Liquiditätsposition weiter stärken

Stabile Neubewertung des Mietwohnungsportfolios für H2 2024 erwartet

Luxemburg, 28. November 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt ihre Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum bis September 2024 mit einer soliden operativen Leistung bekannt. Die Nettomieteinnahmen sanken nur geringfügig um 3 % von 160 Mio. EUR im Vorjahr auf nun 155 Mio. EUR, was auf Portfolioverkäufe im Jahr 2023 zurückzuführen ist, die nicht mehr zu den Einnahmen im Jahr 2024 beitragen, insbesondere die Wasserstadt-Transaktion. Der Rückgang des Volumens wurde teilweise durch ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 4,1 % kompensiert, was zu einer durchschnittlichen monatlichen Wohnungsmiete von 7,71 EUR je Quadratmeter per September 2024 führte. Die operative Leerstandsquote lag zum Ende des dritten Quartals 2024 bei 1,7 %. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen zwischen 200 und 210 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2024. Zum 30. September 2024 umfasst das Bestandsportfolio der Adler Group 24.935 Einheiten, wobei sich der Großteil von 17.673 Einheiten in Berlin befindet. Der Gross Asset Value (GAV) der Wohnimmobilien blieb stabil bei 4,1 Mrd. EUR, da zum Ende des dritten Quartals keine Neubewertung vorgenommen wurde. Nach dem Ende des dritten Quartals veräußerte die Adler Group ihre 62,8 %-ige Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. (BCP) an die LEG Immobilien SE. Diese Transaktion wird einen Nettoerlös von 219 Millionen Euro einbringen und ermöglicht es der Adler Group, die Unternehmensstrategie umzusetzen, welche eine Konzentration auf die Wohnimmobilien im Raum Berlin vorsieht. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, die Adler Group um das starke, auf Berlin fokussierte Mietportfolio weiter zu stabilisieren. Wir sind weiterhin optimistisch, dass ein sich langsam verbessernder Transaktionsmarkt uns Chancen bietet, in den kommenden Monaten weitere Objekte zu verkaufen", kommentiert Thorsten Arsan, CFO der Adler Group. Das Ergebnis der operativen Tätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf minus 348 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: minus 971 Mio. Euro) und war im Wesentlichen durch das negative Ergebnis aus der Portfolioneubewertung im zweiten Quartal geprägt. Der FFO I war wie in den Vorperioden mit minus 88 Mio. EUR (Vorjahr: minus 8 Mio. EUR) aufgrund der steigenden Zinsbelastung negativ. Das Nettoergebnis war jedoch mit 1.336 Mio. EUR positiv (Vorjahreszeitraum: Nettoverlust von 1.226 Mio. EUR), was auf die Rekapitalisierung mit der Umwandlung bestimmter Finanzinstrumente in Eigenkapital zurückzuführen ist und zu einem weitgehend außerordentlichen Finanzergebnis von 1.809 Mio. EUR führte. Durch die Rekapitalisierung erhöhte sich das Gesamteigenkapital der Gruppe deutlich auf 2.201 Mio. EUR per September 2024. Der Loan-to-Value (LTV) sank ebenfalls signifikant von 105.7 % im Vorquartal auf 62,6 %. Zum Ende des dritten Quartals 2024 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 363 Mio. EUR. Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group, kommentiert dies wie folgt: "Das dritte Quartal 2024 war für die Adler Group mit dem Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung, der Veröffentlichung der geprüften Geschäftsberichte und zuletzt dem erfolgreichen Verkauf der BCP ein Meilenstein. Wir haben die Basis geschaffen, um die nächsten Schritte gemäß unserer Unternehmensstrategie zu gehen, die eine Fokussierung auf das Wohnimmobilienportfolio im Raum Berlin vorsieht." Darüber hinaus hat die gestrige ordentliche Hauptversammlung der Adler Group alle vorgeschlagenen Beschlüsse bestätigt, einschließlich der Zustimmung zur Ernennung von Thorsten Arsan und Paul Copley als zusätzliche Mitglieder des Board of Directors der Adler Group. Außerdem hat die Hauptversammlung AVEGA Révision mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses 2024 beauftragt. Webcast (Englisch) Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute am Donnerstag, den 28. November 2024 um 10:00 Uhr MESZ / 09:00 Uhr BST statt. Der Webcast ist unter folgendem Link verfügbar: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=T2PxEUEZ Kontakt Investor Relations:

T +352 203 342 10

investorrelations@adler-group.com



