Berlin (ots) -Seit nunmehr vier Jahren zeigt das Ranking "Energieeffizienteste Städte Deutschlands", wo hierzulande der Gebäudebestand besonders energieeffizient ist. Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK) ist Schirmherr der Auszeichnung. Initiator ist der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG).Im Jahr 2024 belegt die Stadt Chemnitz unter den besten 50 Städten den ersten Platz (Liste unten anliegend), es folgen Dresden (2.) und Landsberg am Lech (3.). In den Vorjahren belegten Leipzig (2023), Potsdam (2022), Offenbach am Main (2021) den ersten Platz.Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann (BMWK): "Meinen herzlichen Glückwunsch zum verdienten Titel "Energieeffizienteste Stadt Deutschlands 2024". Chemnitz beweist, was gelingen kann, wenn unterschiedliche Akteure aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der öffentlichen Hand für einen klimaneutralen Gebäudebestand an einem Strang ziehen. Gleichzeitig hat Chemnitz seine Vorbildfunktion beim energieeffizienten Neubau und bei der Sanierung öffentlicher Gebäude beispielhaft ausgefüllt. Energieeffizienz bleibt neben der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung die zweite Säule der Transformation des Gebäudesektors, um nicht nur die Klimaziele zu erreichen, sondern auch Energiesicherheit und bezahlbare Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger zu bewahren."Sven Schulze, Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz: "Mit Freude haben wir erfahren, dass Chemnitz vom Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle mit dem "1. Platz Energieeffizienteste Stadt Deutschlands 2024" ausgezeichnet wurde. Uns ist bewusst, dass die Ziele der Energiewende nur mit Unterstützung der Zivilgesellschaft und deren engagierten Handeln erreicht werden können. Umso mehr schätzen wir diese Anerkennung für den energieeffizienten Gebäudebestand im privaten Bereich unserer Stadt. Wir hoffen, dass die ambitionierten Energiestandards der öffentlichen Gebäude bei Neubau und Sanierung in Chemnitz als Vorbild für die gesamte Stadt dienen konnten."Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG): "Die lange zurückliegende Sanierungswelle im Osten Deutschlands nach der Wiedervereinigung legt offen, dass im Rest von Deutschlands Gebäudebestand ein erheblicher Nachholbedarf bei der Energieeffizienz besteht. 30% aller Wohngebäude befinden sich in einem energetisch unzureichenden Zustand und verbrauchen fast 50 % der Energie. Die Sanierungsquote liegt derzeit auf einem dürftigen Niveau von 0,69%. Für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand in Deutschland muss die Politik von Bund bis hin zur Kommune den Effizienzpfad im Schulterschluss beschreiten."Grundlage der Erhebung sind 290.000 Datensätze der Immobilienplattform ImmobilienScout24 aus dem Zeitraum von August 2023 bis August 2024, die unabhängig ausgewertet wurden.Nachfolgend finden Sie die die TOP 10 der Rangliste der "Energieeffizienteste Städte Deutschlands" - 50 deutsche Städte im Vergleich. Die gesamte Liste sowie das Beiblatt finden Sie hier: https://ots.de/r9n7Wf1. Chemnitz2. Dresden3. Landsberg am Lech4. Freiburg im Breisgau5. Wolfsburg6. München7. Frankfurt am Main8. Ingolstadt9. Mannheim10. RegensburgZum BuVEG:Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an der Gebäudehülle beteiligten Produkte. Dazu gehören Hersteller von Steinen, Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Ein Schwerpunkt der Arbeit bildet die Klimapolitik: Die effiziente Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt sowohl bei der Wertsteigerung einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtige Rolle.