RHEINE (dpa-AFX) - Ein Regionalzug ist in Rheine im Münsterland mit einem umgestürzten Baum zusammengestoßen. Von 44 Insassen seien zwei verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Baum am Mittwochabend durch Sturmböen auf eine Oberleitung gestürzt. Die Regionalbahn der Linie 65 habe daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Beim Zusammenstoß zersplitterte demnach die Frontscheibe - der Zugführer wurde dadurch leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn sowie einen Fahrgast mit Kreislaufproblemen in ein umliegendes Krankenhaus. Die übrigen Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt. Bis zum Mittag sei die Bahnstrecke noch in Richtung Münster gesperrt, hieß es weiter./jul/DP/jha