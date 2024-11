DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen Thanksgiving nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Die südkoreanische Zentralbank hat unerwartet zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins gesenkt und ihre Wachstumsprognosen für das Land gesenkt. Die Bank of Korea (BoK) senkte ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 3,00 Prozent und beschleunigte damit den Lockerungszyklus, den sie im Oktober mit ihrer ersten Senkung seit mehr als vier Jahren begonnen hatte. Die Entscheidung kam für viele überraschend. Die Mehrheit der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank den Zins stabil halten würde. Die meisten Ökonomen waren davon ausgegangen, dass sich die Notenbank mehr Zeit nehmen würde, um die Auswirkungen der letzten Zinssenkung zu bewerten und das Risiko einer starken Schwächung des Won zu vermeiden. Es wird erwartet, dass die BoK den Leitzins im ersten Quartal 2025 erneut senken wird, da das schwächelnde Wirtschaftswachstum und die sich abkühlende Inflation in Südkorea eine lockerere Geldpolitik rechtfertigen. Die BoK geht nun davon aus, dass das südkoreanische BIP 2024 um 2,2 Prozent und 2025 um 1,9 Prozent wachsen wird - weniger als die Wachstumsprognosen vom August, die bei plus 2,4 Prozent und plus 2,1 Prozent lagen. Die Inflation sieht die BoK 2024 durchschnittlich bei 2,3 Prozent und 2025 bei 1,9 Prozent, verglichen mit ihren früheren Schätzungen von 2,5 Prozent bzw. 2,1 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.022,50 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.856,25 +0,2% Nikkei-225 38.320,53 +0,5% Hang-Seng-Index 19.391,00 -1,1% Kospi 2.504,67 +0,1% Shanghai-Composite 3.312,50 +0,1% S&P/ASX 200 8.444,30 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Umgekehrt zum Vortag geht es mit den Indizes in Hongkong und Schanghai nach unten, die vortags nach einer Schlussrally noch kräftig zugelegt hatten, während an den anderen Plätzen Kursgewinne beobachtet werden. Für etwas Rückenwind in Tokio sorgt der Yen, der seine kräftige Aufwertung zunächst gestoppt hat. Wenig tut sich in Seoul, obwohl die Notenbank des Landes etwas überraschend erneut die Leitzinsen gesenkt hat. Der Markt sieht die Zinssenkung offenbar vor allem als Warnsignal, was den Zustand der heimischen Wirtschaft betrifft. Die Entscheidung der Bank of Korea, die Zinsen erneut zu senken, signalisiere die Notwendigkeit, die Wirtschaft zu stützen, kommentiert Analystin Min Joo Kang von der ING. Es sei ungewöhnlich, dass die Bank of Korea die Zinsen zweimal hintereinander senke, außer in Krisenzeiten. Der überraschende Schritt signalisiere, dass die Priorität auf dem Wachstum und nicht auf der kurzfristigen Finanzmarktstabilität liege. Zum Warten an den chinesischen Börsen auf weitere Stimuli befinden die Vermögensverwalter der UBS, dass angesichts der für 2025 erwarteten US-Zölle die chinesischen Behörden wahrscheinlich auf weitere Klarheit warten wollen, bevor sie Konjunkturmaßnahmen ergreifen. Angesichts dieser Unsicherheit, dürfte es zunächst weiter volatil zugehen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.722,06 -0,3% -138,25 +18,7% S&P-500 5.998,74 -0,4% -22,89 +25,8% Nasdaq-Comp. 19.060,48 -0,6% -113,82 +27,0% Nasdaq-100 20.744,49 -0,9% -178,41 +23,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 828 Mio 905 Mio Gewinner 1.681 980 Verlierer 1.102 1.811 unverändert 67 71

Etwas leichter - Nach der jüngsten Rekordjagd und dem Knacken der 45.000er Marke beim Dow wurden Gewinne eingestrichen. Zudem enttäuschten die Geschäftsberichte von HP und Dell. Im Fokus standen Inflationsdaten und damit die Frage nach dem kurzfristigen Zinspfad der Fed. Der PCE-Deflator, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, entwickelte sich im Oktober exakt so wie erwartet, die Daten setzten somit keine Impulse. HP brachen um 11,4 Prozent ein. Vor allem der Ausblick enttäuschte. Dell rutschten um 12,2 Prozent ab. Die Umsätze des Computerherstellers waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben - auch der Ausblick verfehlte die Schätzungen. Der Halbleitersektor im S&P-500 gab um 1,4 Prozent nach. Auch der Softwarehersteller Workday enttäuschte mit dem Ausblick. Der Kurs sank um 6,2 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -2,7 4,25 -19,8 5 Jahre 4,12 -7,0 4,19 12,3 7 Jahre 4,18 -6,0 4,24 20,9 10 Jahre 4,25 -5,7 4,31 36,9 30 Jahre 4,43 -4,9 4,48 46,2

Die Renditen gaben deutlicher nach. Eine Zinssenkung im Dezember sei wieder etwas wahrscheinlicher geworden, hieß es im Handel mit Blick auf die wie erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für Oktober; eine negative Überraschung sei ausgeblieben. Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wenig verändert mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 66 Prozent eingepreist.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:29 % YTD EUR/USD 1,0548 -0,2% 1,0567 1,0493 -4,5% EUR/JPY 159,88 +0,2% 159,64 159,56 +2,7% EUR/GBP 0,8331 -0,0% 0,8333 0,8336 -4,0% GBP/USD 1,2661 -0,2% 1,2680 1,2587 -0,5% USD/JPY 151,56 +0,4% 150,93 152,06 +7,6% USD/KRW 1.395,50 +0,2% 1.392,14 1.396,57 +7,5% USD/CNY 7,1920 +0,1% 7,1873 7,1903 +1,3% USD/CNH 7,2536 +0,1% 7,2458 7,2572 +2,0% USD/HKD 7,7818 +0,0% 7,7811 7,7811 -0,4% AUD/USD 0,6487 -0,2% 0,6497 0,6481 -4,7% NZD/USD 0,5889 -0,1% 0,5893 0,5873 -6,8% Bitcoin BTC/USD 95.733,30 -0,5% 96.207,80 93.416,95 +119,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet nach den Inflationsdaten und mit den deutlicher sinkenden US-Marktzinsen unter Druck. Der Dollarindex gab um 0,9 Prozent nach, weil die Preisdaten kein Störfeuer für die erwartete Zinssenkung im Dezember geliefert hatten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,73 68,72 +0,0% +0,01 -1,7% Brent/ICE 72,88 72,83 +0,1% +0,05 -2,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert. Während die Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hisbollah tendenziell auf die Ölpreise drückte, stützten gesunkene Rohöllagerbestände in den USA.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.634,78 2.633,62 +0,0% +1,16 +27,8% Silber (Spot) 29,88 30,13 -0,8% -0,24 +25,7% Platin (Spot) 931,30 929,00 +0,2% +2,30 -6,1% Kupfer-Future 4,08 4,07 +0,2% +0,01 +3,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nachgebende Marktzinsen und der schwächere Dollar stützten den Goldpreis, der aber nur leicht um 0,1 Prozent zulegte.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

MICROSOFT

Die US-Kartellbehörde (FTC) hat eine umfassende kartellrechtliche Untersuchung gegen Microsoft eingeleitet, wie Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Demnach hat die FTC einen detaillierten Antrag ausgearbeitet, um Microsoft zur Herausgabe von Informationen zu zwingen.

