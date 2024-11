NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 27,41 auf 27,44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Nahrungsmittel-Einzelhändler hänge zu stark vom zunehmend wettbewerbsintensiven US-Geschäft ab, schrieb Analyst Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf 2025. Die Papiere seien nach ihrem starken Anstieg im laufenden Jahr aus Bewertungssicht so teuer wie nie. Sie seien zuletzt Tesco deutlich davongelaufen. Dies dürfte sich aber wieder glätten, denn der Markt in Großbritannien sei viel berechenbarer und Tesco gewinne Marktanteile./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 01:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011794037