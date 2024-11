Vernier/Ostermundigen (ots) -Die neue TCS App zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und zusätzliche Funktionen aus. Unter anderem sind neu Informationen über 77 Schweizer Bergpässe sowie der beliebte Benzinpreis-Radar in der App enthalten. Mitglieder haben Zugriff auf alle ihre persönlichen Daten und sehen auf einen Blick, was ihnen ihre Sektion bietet. Die bewährten Verkehrsinformationen sorgen für Orientierung und ermöglichen, dass man auf der besten Route schnell von A nach B gelangt.Die TCS App gehört mit 700'000 Downloads zu den meistgenutzten Apps in der Kategorie Verkehr. Nun wurde die TCS App umfangreich überarbeitet und mit neuen Funktionen ausgestattet. Die Überarbeitung basierte auf Feedbacks der Nutzerinnen und Nutzer, um die Bedienfreundlichkeit möglichst optimal zu gestalten. Daraus resultierte eine neue, intuitive Benutzeroberfläche.Benzinpreis-Radar neu in der App integriertKernstück der TCS App sind wie bisher die Verkehrsinformationen, Park & Pay und Webcams. Staus, Umleitungen, Baustellen und Webcams können in Echtzeit verfolgt werden und Benachrichtigungen für bestimmte Autobahnabschnitte lassen sich individuell einrichten. Der bewährte Routenplaner zeigt den User den besten und schnellsten Weg an das gewünschte Ziel - mit dem Auto, mit dem Velo oder zu Fuss.Neu sind auch die Informationen über den Strassenzustand und die Öffnung oder Schliessung von 77 Schweizer Bergpässe in der App integriert. Ebenfalls neu integriert ist der beliebte TCS Benzinpreis-Radar, der seit zwei Jahren die Preise von 4000 Tankstellen vergleicht. In der interaktiven Karte ist die nächste Tankstelle mit dem günstigsten Preis zu finden.Hilfe im AuslandAuch wer im Ausland unterwegs ist, kann auf die Unterstützung der TCS App zählen. Im Bereich Travel Safety informiert der TCS über sicherheitsrelevante Vorfälle in der Nähe des aktuellen Aufenthaltsortes. Diese Benachrichtigungen können auch von Mitgliedern ohne ETI-Schutzbrief eingerichtet werden. Die gesendeten Positionsdaten können nach dem Auslandaufenthalt wieder gelöscht werden.Die 23 Sektionen des TCS sind die direkten Zugangspunkte der 1,6 Mio. Mitglieder. In der neuen App sind die Kontaktinformationen und die Events der Sektionen nun direkt ersichtlich. Die Sparvorteile von TCS Benefits sind ebenfalls in der App integriert. TCS-Mitglieder profitieren von vielen Vergünstigungen sowie von attraktiven Angeboten rund um Reisen und Mobilität.Die neue TCS App ist ab sofort für iOS und Android verfügbar (https://www.tcs.ch/de/tools/tcs-app/).Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100926256