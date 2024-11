Weimar (ots) -Mit einer Doppelfolge zur Hip-Hop-Welle der späten 1990er-Jahre startet die dritte Staffel der Mockumentary-Serie "Szene Report", die Jugendkulturen der vergangenen 30 Jahre auf humorvoll-ironische Weise beleuchtet. Prominente Gesichter des Formats von ARD Kultur sind u.a. El Hotzo, Björn Beton von "Fettes Brot", Marie Lina Smyrek (bekannt vom funk-Format "smypathisch") und Rocko Schamoni. Die neuen Folgen sind ab 28. November in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/Szene_Report) und auf ardkultur.de zu sehen.Mit coolen Beats, rivalisierenden Crews und dem großen Traum vom Durchbruch taucht die dritte Staffel von "Szene Report" tief in das Lebensgefühl der Hip-Hop-Szene ein. In zwei je 20-minütigen Folgen werden die fiktiven Rap-Crews "Digger & Denker" aus Buxtehude und "DAS FAT" aus Hamburg auf ihrem Weg zum Durchbruch begleitet. Mit großer Liebe zum Detail und einem humorvollen Blick lässt die Serie den Hip-Hop-Kosmos der späten 90er aufleben und spiegelt die Dynamiken und Klischees dieser Szene wider.Auch in der dritten Staffel führt die biedere Moderatorin Cornelia Windhorst, gespielt von Schauspielerin Ulrike Knospe, durch das fiktive Format "Szene Report", das an die Milieustudien der 1990er- und 2000er-Jahre erinnert. Zu den Darstellerinnen und Darstellern gehören viele Gesichter aus den beiden ersten Staffeln wie El Hotzo, Marie Lina Smyrek oder Rocko Schamoni sowie prominente Gäste aus der Hip-Hop-Szene wie Das Bo, Björn Beton von "Fettes Brot", Fatoni, Nina MC oder Afrob."'Szene Report' war eines der ersten innovativen Storytelling-Projekte von ARD Kultur, mit dem wir den Nerv der Zielgruppe getroffen haben. Mit der Hip-Hop-Doppelfolge krönen wir unseren liebevollen Blick auf die Jugendkulturen der vergangenen drei Jahrzehnte bewusst mit einem noch heute extrem relevanten Kulturphänomen", sagt Kristian Costa-Zahn, Programmchef von ARD Kultur.2023 war "Szene Report" für den Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" nominiert. Die beiden bisher veröffentlichten Staffeln beschäftigten sich mit den Jugendkulturen der Emos, LAN-Partys, Skatepunks, Raver-Rausch, Indie-Hype und Streetdance-Fieber. Alle Folgen sind in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/Szene_Report) aufrufbar.Hinweis für Journalistinnen und JournalistenWeitere honorarfreie Fotos finden Sie bei ardfoto.de.Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit FriedrichE-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Christian Esser, Barbarella Entertainment,E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5918548