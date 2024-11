© Foto: Dall-E

Seit der Wahl von Donald Trump springt der Goldpreis wild Hin und Her. Während der Trump-Rallye kehrten dem Edelmetall einige Anleger den Rücken zu, da der Aktienmarkt kräftig in die Höhe schnellte. Zeit zur Rückkehr?Donald Trump ist noch nicht einmal im Amt, aber er verbreitet schon Angst und Schrecken. Anfang der Woche packte er gleich mal die große Zollkeule aus, die er schon während seiner ersten Amtszeit ordentlich geschwungen hatte. Zuerst bekamen Mexiko und Kanada einen Schlag ab und dann war China an der Reihe. Da alle drei Länder zu wenig gegen den Drogenhandel unternehmen, drohen neue Strafzölle. Bei Kanada und Mexiko stehen 20 bis 25 Prozent auf der Keule, bei China sollen noch …