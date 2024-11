www.bernecker.info

www.facebook.com/bernecker.info

UNIPER konnte langjährige Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleichs beilegen, was dazu führt, dass die hierfür gebildete Rückstellung aufgelöst werden konnte. Das ist ergebniswirksam für das Geschäftsjahr 2024 und so blickt man nun auch optimistischer auf das zu Ende gehende Geschäftsjahr. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird 2024 bei 2,5 bis 2,8 Mrd. Euro liegen, wo man bisland mit 1,9 bis 2,4 Mrd. Euro gerechnet hatte. Der bereinigte Nettogewinn dürfte 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro betragen, wo UNIPER zuletzt von höchstens 1,5 Mrd. Euro ausgegangen war. Top!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: