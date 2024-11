Berlin (ots) -Brandenburgs SPD-Generalsekretär David Kolesnyk hat für den Koalitionsvertrag mit dem BSW in Brandenburg geworben.Im rbb24 Inforadio sagte Kolesnyk am Donnerstag: "Der Vertrag trägt die Handschrift beider Parteien. Bei landespolitischen Themen bestehen in vielen Bereichen Schnittmengen mit dem BSW."Die künftige Koalition wolle insbesondere die Energiekosten in Brandenburg senken: "Wir haben das Ziel, dass der erneuerbare Strom, der ja in Brandenburg sehr stark erzeugt wird, auch regional genutzt werden kann. Dazu braucht es bessere Bedingungen, damit ein Industrieunternehmen beispielsweise mit dem Windpark nebenan auch direkt einen Vertrag schließen kann."Die Hauptgeschäftsführerin der IHK Ost-Brandenburg, Monique Zweig, begrüßte im rbb24 Inforadio die Idee: "Die Industrie kritisiert seit langem zu hohe Energiepreise, unter anderem wegen der Netzentgelte." Jetzt gelte es aber auch, die Vorhaben anzupacken und umzusetzen.Die Interviews zum Nachhören:Kolesnyk: Koalitionsvertrag trägt die Handschrift von SPD und BSW | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2024/11/28/koalition-vertrag-spd-bsw-brandenburg-kolesnyk.html)IHK Ostbrandenburg lobt Koalitionsvertrag zwischen SPD und BSW | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2024/11/28/brandenburg-koalition-erwartungen-wirtschaft-ihk.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5918590