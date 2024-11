DJ PTA-News: S IMMO AG: Q3 bringt weiterhin starke operative Entwicklung

Wien (pta/28.11.2024/08:45) - "Das vorliegende Ergebnis der ersten drei Quartale 2024 zeigt klar, dass wir weiterhin eine starke operative Entwicklung vorweisen und von unserer umsichtigen Investitionsstrategie der letzten Monate profitieren können. Es ist uns erneut gelungen, unsere Gesamterlöse sowie die Mieteinnahmen signifikant zu steigern. Das Bruttoergebnis liegt deutlich über dem Vorjahresniveau", kommentiert Radka Doehring, Vorstand der S IMMO AG.

Operative Highlights:

* Die Gesamterlöse konnten um 36 % auf EUR 280,3 Mio. gesteigert werden (exkl. aufgegebenen Geschäftsbereich1)). * Die Mieterlöse erhöhten sich um 46 % auf EUR 167,7 Mio. (exkl. aufgegebenen Geschäftsbereich1)). * Das Bruttoergebnis verbesserte sich um 48 % auf EUR 162,6 Mio. (exkl. aufgegebenen Geschäftsbereich1)). * Das EBITDA erhöhte sich um 57 % auf EUR 134,6 Mio. (exkl. aufgegebenen Geschäftsbereich1)). * Periodenergebnis bei EUR 29,8 Mio.(inkl. aufgegebenen Geschäftsbereich1))

Finanzkennzahlen:

* Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,40 (inkl. aufgegebenen Geschäftsbereich1)). * Der EPRA-NRV je Aktie lag bei EUR 28,08. * Der FFO I betrug zum 30.09.2024 EUR 98,0 Mio. (inkl. aufgegebenen Geschäftsbereich1)). * Der Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) lag bei 49,6 %.

"Die vorliegenden Zahlen sind das Resultat unserer voranschreitenden Portfoliooptimierung und der Beweis für die Schlagkraft unserer Strategie. Unsere aktive Portfoliostrategie schafft die Basis für unsere zukünftigen Erträge", sagt Tomás Salajka, Vorstand der S IMMO AG.

Ereignisse und Updates nach dem Bilanzstichtag

Die S IMMO hat den Verkauf des Hotel Julis in Prag am 31.10.2024 erfolgreich abgeschlossen. Die Immobilie umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 6.700 m².

Neben diesem Verkauf wurden die Verkaufsaktivitäten auch in Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei fortgesetzt.

Am 14.10.2024 hat die Hauptversammlung der S IMMO AG den Ausschluss der Minderheitsaktionäre der S IMMO AG gemäß Gesellschafterausschlussgesetz (Squeeze Out) beschlossen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Handelsgerichts Wien wird die Eintragung des Squeeze Outs in das Firmenbuch nach derzeitigem Stand für Dezember 2024 erwartet

Ergebnis im Detail

Gesamtvermögen

Per 30.09.2024 betrug die Bilanzsumme der S IMMO Gruppe EUR 4.034,2 Mio. (31.12.2023: EUR 4.179,9 Mio.). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich per 30.09.2024 auf EUR 273,2 Mio. (31.12.2023: EUR 445,1 Mio.).

Eigenkapital und EPRA-NRV

Das Eigenkapital ohne Fremdanteile erhöhte sich geringfügig auf EUR 1.649,6 Mio. (31.12.2023: EUR 1.648,4 Mio.). Per 30.09.2024 belief sich der Buchwert je Aktie auf EUR 23,47 (31.12.2023: EUR 23,43). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum Ende des dritten Quartals 2024 auf 41,8 % (31.12.2023: 40,7 %). Der EPRA-NRV je Aktie lag bei EUR 28,08.

Aufgegebenes Segment in Deutschland

Im Zusammenhang mit dem sukzessiven Rückzug aus Deutschland, werden zum 30.09.2024 jene Immobilien, die die Kriterien gemäß IFRS 5 erfüllen, als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen und zusammen mit den bereits veräußerten deutschen Vermögenswerten und Schulden als aufgegebener Geschäftsbereich dargestellt.

Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthalten daher keinen Beitrag aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich in Deutschland. Eine detaillierte Darstellung findet sich auch in den Ergänzenden Informationen zur Konzernzwischenmitteilung, die auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist.

Operatives Ergebnis deutlich verbessert - Steigerung Mieterlöse und Bruttoergebnis

Im dritten Quartal 2024 konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode von EUR 206,8 Mio. auf EUR 280,3 Mio. erheblich gesteigert werden. Diese Verbesserung ist vor allem auf Zukäufe ertragsstarker vermieteter Immobilien in Tschechien und Österreich in den Jahren 2023 und 2024, aber auch auf eine gute Like-for-Like-Performance zurückzuführen. Die Mieterlöse beliefen sich auf EUR 167,7 Mio. (Q3 2023: EUR 115,0 Mio.) und lagen damit um 46 % über dem Vorjahresniveau. Die Betriebskostenerlöse stiegen auf EUR 59,3 Mio. (Q3 2023: EUR 41,9 Mio.).

Der Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung war - wie auch die Miet- und Betriebskostenerlöse - von Transaktionen beeinflusst und erhöhte sich von EUR 61,7 Mio. im Q3 2023 auf EUR 80,5 Mio., was vor allem auf höhere Betriebskosten- und Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

Auf Grund der Steigerung des Ergebnisses für vermietete Immobilien verbesserte sich das Bruttoergebnis deutlich von EUR 110,2 Mio. im Q3 2023 auf EUR 162,6 Mio., was einem Anstieg von 48 % entspricht.

Hotelergebnis

Mit dem Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung in Höhe von EUR 13,1 Mio. (Q3 2023: EUR 13,5 Mio.) konnte erneut ein Ertrag auf hohem Niveau erzielt werden.

EBITDA

Die erfreuliche operative Entwicklung zeigte sich auch im EBITDA, welches um 57 % auf EUR 134,6 Mio. anstieg (Q3 2023: EUR 86,0 Mio.).

Verwaltungskosten

Der Verwaltungsaufwand stieg vor allem auf Grund höherer Verwaltungshonorare auf Grund von Zukäufen auf EUR 28,0 Mio. (Q3 2023: EUR 24,2 Mio.).

Immobilienbewertung

Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung beträgt EUR 2,1 Mio. (Q3 2023: EUR - 17,7 Mio.).

EBIT

Auf Grund der sehr guten operativen Entwicklung und auf Grund der verbesserten Immobilienbewertung belief sich das EBIT insgesamt auf EUR 130,6 Mio. (Q3 2023: EUR 61,2 Mio.).

Finanzergebnis und Steueraufwand

Das Finanzergebnis veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen einerseits auf Grund von negativen unbaren Bewertungseffekten aus der Derivatbewertung und andererseits auf Grund von unbaren negativen Kursdifferenzen von EUR - 23,8 Mio. auf EUR - 58,4 Mio. Der Steueraufwand betrug EUR - 17,8 Mio. (Q3 2023: EUR 1,5 Mio).

Periodenergebnis und Ergebnis je Aktie

Insgesamt verbesserte sich das Periodenergebnis (inkl. aufgegebenen Geschäftsbereich) auf EUR 29,8 Mio. (Q3 2023: EUR -19,6 Mio.) Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,40 (Q3 2023: EUR -0,18).

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2024 - 30.09.2024

in Mio. EUR / Zeitwertmethode1

01- 09/2024 01- 09/2023 (angepasst) Erlöse 280,3 206,8 Mieterlöse 167,7 115,0 Betriebskostenerlöse 59,3 41,9 Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung 53,3 49,8 Sonstige betriebliche Erträge 3,0 1,5 Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung -80,5 -61,7 Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung -40,2 -36,4 Bruttoergebnis 162,6 110,2 Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien 127,6 8,5 Buchwerte veräußerter Immobilien -127,6 -8,5 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 0 0 Verwaltungsaufwand -28,0 -24,2 EBITDA 134,6 86,0 Abschreibungen -6,0 -7,0 Ergebnis der Immobilienbewertung 2,1 -17,7 Betriebsergebnis (EBIT) 130,6 61,2 Finanzergebnis -58,4 -23,8 Ergebnis vor Steuern (EBT) 72,2 37,5 Ertragsteuern -17,8 1,5 Periodenergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich 54,4 38,9 Periodenergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich -24,6 -58,6 Periodenergebnis 29,8 -19,6 davon den Anteilseignern der Mutteruntergesellschaft zuordenbar 28,2 -13,0 davon den nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar 1,6 -6,6

Weitere Einzelheiten zum Q3-Ergebnis finden Sie in der Zwischenmitteilung auf der Website des Unternehmens: http:// www.simmoag.at/berichte

1) Zum 30.09.2024 werden jene deutschen Immobilien, die die Kriterien gemäß IFRS 5 erfüllen, als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen und zusammen mit den bereits veräußerten deutschen Vermögenswerten und Schulden als aufgegebener Geschäftsbereich dargestellt. Die Ergebnisbeiträge dieses aufgegebenen Geschäftsbereichs sind im Konzernergebnis, aber nicht in den GuV-Kennzahlen enthalten. Auch die Vergleichskennzahlen 01 - 09/2023 wurden entsprechend angepasst.

