Wien (ots) -Peter Seilern, Gründer von Seilern Investment Management, tritt nach mehr als 50 Jahren Karriere zum 31. Dezember 2024 als Chairman und CIO in den Ruhestand. Ab 2025 bleibt er dem Unternehmen als Berater des Verwaltungsrats verbunden."Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, die Verantwortung in neue Hände zu legen," sagt Seilern. "Das Team ist stärker denn je, die Philosophie klar und die Prozesse etabliert. Ich freue mich darauf, Seilern unter Tassilos Führung aufblühen zu sehen."Die Prinzipien des Qualitätswachstums-Investierens bleiben auch unter der neuen Leitung bestehen. Ziel bleibt es, gemäß den "10 Goldenen Regeln" von Seilern, hervorragende Erträge bei moderatem Risiko zu erzielen - durch Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, vorhersehbarem Wachstum und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.Ein Highlight 2025 ist das Erscheinen von Peter Seilerns Buch: "Die besten Aktien der Welt: 10 goldene Regeln für höhere Renditen bei geringem Risiko". Es richtet sich an Anleger, die Quality Growth Investing entdecken oder vertiefen möchten, und erscheint im Februar.Ein Rezensionsexemplar senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu:Pressekontakt:WM-PR OGAnatol EschelmüllerTelefon: +43 (0)664 25215 26E-Mail: aeschelmueller@wm-pr.atMichael StadlingerTelefon: 068181963600E-Mail: mstadlinger@wm-pr.atWebsite: https://www.wm-pr.atOriginal-Content von: WM-PR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152362/5918624