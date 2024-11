München (ots) -- Gigis Kontrahent Wilson zieht ein - und findet prompt Gefallen an Melissa- Einzug von Granate Sandra und freiwilliger Abschied von Alicia- Sechste Episode von "Love Island VIP" am 28. November 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIDieser Einzug ist Gigi ein Dorn im Auge: Ausgerechnet Kontrahent Wilson, der in Deutschland seine Ex-Freundin Dana kennenlernen wollte, zieht auf die Liebesinsel. Doch nicht nur er kommt als Granate zu "Love Island VIP", auch Sandra sucht ihr Liebesglück. Für ein Date wählt sie ausgerechnet die beiden Italiener Gigi und Danilo aus. Kommt es zum Konkurrenzkampf? Tränen fließen bei den Bewohnern als Alicia ihren freiwilligen Auszug verkündet. Die sechste Episode von "Love Island VIP" ist am 28. November 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Das schmeckt Gigi gar nicht: Ausgerechnet Reality-Star Wilson, der in Deutschland an seiner Ex-Freundin Dana rumgegraben hat, zieht auf die Liebesinsel. Was lief da zwischen dem Hamburger und Gigis Ex? Eine Aussprache unter Männern sorgt für Klarheit. Dass in der Villa ausgerechnet Gigis neuester Crush Melissa auf Wilson steht, gefällt ihm gar nicht. Aber die nächste Versuchung lässt nicht lange auf sich warten. "Love Island"-Granate Sandra zieht ein und lädt Danilo und Gigi zu einem Date ein. Die beiden Italiener legen sich mächtig ins Zeug, um die blonde Schönheit von sich zu überzeugen. Wer gewinnt das Herz der schlagfertigen Handwerkerin?Sophie ist verzweifelt. Seit dem Einzug von Alicia ist sie sich unsicher, ob Yasin seiner großen Liebe nachtrauert. Doch Alicia hat gar kein Interesse mehr an ihrem Ex, sie wünscht sich eher, dass Sophie und Yasin ihre Beziehung vertiefen. Dass Danilo der Bro-Code mit Yasin wichtiger ist als sich der hübschen Tänzerin zu nähern, lässt sie eine folgenschwere Entscheidung treffen: Sie verlässt die Liebesinsel freiwillig! Ausgerechnet Sophie bleibt in Tränen zurück, denn trotz Eifersucht und Konkurrenzgedanken hat sie Yasins Ex ins Herz geschlossen.Bei Chiara und Patrick wird es ernst. Nachdem der Schönheit das Herz gebrochen wurde, scheint es der ehemalige Stripper heilen zu können. Die beiden attraktiven Islander kommen sich immer näher ...!"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der sechsten Episode am 28. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5918612