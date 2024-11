FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 4300 auf 3950 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Hersteller von Aromen und Duftstoffen dürften auch 2025 eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0010645932