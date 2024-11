Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweizer Notenbank SNB hat durch die Interventionspolitik zur Stützung des Wechselkurses - EUR/CHF 1,2000 - bis Januar 2015 eine massive Bilanzausweitung zugelassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diesen Rucksack möchte sie wohl wieder langsam loswerden. Die Statistik der SNB zeige eine Bilanzsumme von 834 Mrd. CHF. Darin seien Fremdwährungsbestände in der Höhe von CHF 738 Mrd. enthalten. Dies dürfte der SNB in Relation zum Eigenkapital von CHF 150 Mrd. zu viel sein. Über Fremdwährungsverkäufe könne die Bilanz verkürzt werden, doch der CHF würde weiter steigen. Deshalb versuche die SNB durch Leitzinssenkungen den CHF zu schwächen. Im Dezember sollten die Zinsen auf 0,5% sinken und 0,0% oder sogar Negativzinsen seien 2025 nicht auszuschließen. Fundamental sei der Zinsrückgang nicht gerechtfertigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...