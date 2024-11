Der Volkswagen-Konzern überprüft sein Vertriebsmodell in ausgewählten europäischen Märkten. Zwar bleibt der Direktvertrieb mit einer "Vollagentur" das langfristige Ziel der Wolfsburger, kurz- und mittelfristig könnte es aber eine Rückkehr zum traditionellen Vertrieb geben. Als Hintergrund der Überprüfung, die am Mittwoch von VW gegenüber seinen Handelspartnern verkündet wurde, führt das Unternehmen den langsameren Übergang zur Elektromobilität an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...