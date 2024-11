PayPal - Fokus auf profitables Wachstum

Seit rund einem Jahr ist Alex Chriss Chef von PayPal und seine Handschrift ist bereits erkennbar. So konnte der Konzern im dritten Quartal 2024 erneut beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen. Zwar sackte das Papier nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen kurzfristig ab. Diese Kursverluste sind jedoch längst wieder ausgebügelt.

"Wir werden uns jetzt auf die KI-Personalisierung des Handels konzentrieren," erklärte Chriss. "Die Daten, die wir haben, und unsere Fähigkeit, zu sehen, was die Leute gekauft haben, und zu wissen, was die Händler ansprechen wollen, das ist es, wo ich denke, dass KI eine große Chance für uns ist". PayPal kündigte an, eine Plattform einzuführen, die KI einsetzt, um Händlern zu ermöglichen, neue Kunden auf der Grundlage ihres früheren Einkaufsverhaltens anzusprechen. Derweil könnte der gesamte e-Commerce weiter wachsen und PayPal daran teilnehmen. Einer Studie von Bloomberg intelligence zufolge könnte der e-Commerce-Anteil am gesamten Einzelhandel in den USA bis 2027 rund 33 Prozent erreichen und dabei das Volumen gegenüber 2023 um rund 50 Prozent auf 30 Milliarden USD zulegen.

Chriss konzentriert sich darauf, profitablem Wachstum Priorität einzuräumen und wichtige Akquisitionen wie Braintree, das von Meta für die Kreditkartenabwicklung verwendet wird, und die Zahlungs-App Venmo besser zu monetarisieren. Vor einigen Wochen meldete Paypal zudem eine weitere Kooperation mit dem Zahlungsanbieter Adyen. Der niederländische Konzern Adyen wird künftig seinen Firmen- und Marktplatzkunden in den USA das Checkout-Tool von PayPal, Fastlane, anbieten und damit PayPals Reichweite deutlich erweitern. Nach eigenen Angaben bietet Fastlane nach dem Bezahlvorgang eine Zeitersparnis von 32 Prozent gegenüber traditionellen Gäste-Check-Outs.

Der Fokus auf KI und das anhaltende Wachstum im e-Commerce-Bereich stimmt einen großen Teil der Analysten nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für den Zahlungsdienstleister. Allerdings ist die Konkurrenz beispielsweise durch ApplePay, GooglePay und andere Anbieter groß. Schlechte Nachrichten oder ein Rückgang des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: PayPal

Widerstandsmarken: 91,50/97,30 USD

Unterstützungsmarken: 69,60/72,50/76,15/82,00 USD

Die Aktie von PayPal ist Mitte August aus dem seit Mitte November 2023 gebildeten Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen und stieg in der ersten Aufwärtswelle zeitweise auf 82 USD. Nach einem kurzfristigen Seitwärtstrend nahm die Aktie Anfang des Monats den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich in den Bereich von 87 USD nach oben. Die nächste Hürde liegt bei 91,50 USD. Auf der Unterseite findet die Aktie zwischen 71,15 und 82 USD eine breite Unterstüzung.

PayPal in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2023-27.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

PayPal in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum:28.11.2019- 27.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie (Express) Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die PayPal-Aktie am 10. Januar 2028 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Die Wertpapiere eignen sich nicht für mittel- bis langfristige Investments. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Bewertungstag Bemerkung PayPal USD Express Aktienanleihe Protect HV4Y6K * 101,25%** 07.01.2028 Barriere: 50%***; Zinssatz: 7,25 % p.a. *Zeichnungsfrist bis 09.01.2025 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag: Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:05 Uhr

Faktor Long Optionsscheine auf PayPal für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag PayPal HD2RZE 22,06 57,730568 64,946889 3 Open End PayPal HD2RZG 25,56 69,274785 77,934133 5 Open End PayPal HD6DPG 16,23 77,93294 83,99613 10 Open End PayPal UG00HC 16,78 80,819001 84,859951 15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:00 Uhr Faktor Short Optionscheine auf PayPal für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag PayPal HD879A 5,30 115,426667 108,212 -3 Open End PayPal UG0JWB 9,59 103,884 95,230463 -5 Open End PayPal UG0W7Q 9,96 97,39125 89,814211 -8 Open End PayPal UG0EGP 10,14 93,78727 88,741515 -12 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:00 Uhr

