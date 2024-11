Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Globaler Rentenfonds von Hamburger Vermögensverwalter feiert 3. Geburtstag



28.11.2024 / 10:00 CET/CEST

Hamburg, 27. November 2024

Globaler Rentenfonds von Hamburger Vermögensverwalter feiert 3. Geburtstag Der ARAMEA Rendite Global Nachhaltig (ISIN: DE000A3CNGB6) feiert seinen 3. Geburtstag. In einem für Rentenfonds denkbar schwierigem Umfeld gestartet, konnte sich die Strategie in den letzten beiden Jahren sehr gut entwickeln und die negativen Kursbewegungen des historischen Jahres 2022 mehr als ausgleichen. In der Peergroup Sustainability Bonds Global Hedged befindet sich der Fonds vom Sharpe-Ratio her betrachtet aktuell sowohl über ein, zwei und drei Jahre unter den besten zehn Fonds. "Es ist schön zu sehen, wie sich die Strategie in den letzten 36 Monaten entwickelt hat," sagt Sven Pfeil, Vorstand und Senior Portfoliomanager der ARAMEA Asset Management. Immerhin sei die Strategie ein "Best-of-ARAMEA", in der natürlich auch Nachranganleihen eine wichtige Rolle spielen. "Auch sind wir allen Investorinnen und Investoren sehr dankbar, die uns bereits frühzeitig das Vertrauen geschenkt haben." "Nachrang- und auch Wandelanleihen sind - wie bei ARAMEA üblich - wichtige Bausteine des Fonds, wir dürfen aber auch alle anderen Segmente des globalen Rentenmarktes anzapfen," beschreibt Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Manager der Strategie, der von Citywire kürzlich mit einem "A"-Rating ausgezeichnet wurde, die Strategie. So seien aktuell 31,1% in Nachranganleihen, 24,5% in klassische Unternehmensanleihen und 19,1% in Wandelanleihen investiert - allerdings auch 7,1% in Anleihen der Emerging Markets. "Wir freuen uns sehr über das 3-jährige Jubiläum des ARAMEA Rendite Global Nachhaltig und die gute Entwicklung, die die Strategie genommen hat," meint Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der ARAMEA Asset Management AG. Der dritte Geburtstag sei immer eine wichtige Marke für jeden Fonds und auch beim Volumen nähere man sich der wichtigen Grenze von 100 Mio. Euro ebenfalls sukzessive an. "Viele Kunden setzen den Fonds als Basisbaustein in der Rentenallokation ein", so Barth weiter. Hier müsse sich die Strategie auch vor sehr populären Wettbewerbern keinesfalls verstecken. Über die ARAMEA Asset Management AG Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



