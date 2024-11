Hamburg, [28. November 2024] - Aqua free Industries, führend in innovativen Lösungen für Trinkwasserhygiene, eröffnet mit seinem brandneuen Standort in Lommel, Belgien, ein neues Kapitel. Die hochmoderne Anlage setzt nicht nur Maßstäbe in Forschung und Entwicklung, sondern verdoppelt auch die Produktionskapazität des Unternehmens, um der steigenden Nachfrage nach zukunftsweisenden Membranfiltern gerecht zu werden. Dieser Schritt stärkt Aqua free Industries in seinem Bestreben, durch maßgeschneiderte OEM-Partnerschaften hochspezialisierte Filterlösungen für anspruchsvolle Kunden weltweit zu liefern.

Als erfahrener Partner der Luftfahrtindustrie und des Gesundheitswesens zeigt Aqua free Industries einmal mehr seine Innovationskraft mit dem PuriFLY Aircraft Potable Water Filter. Diese neue Filtertechnologie setzt auf eine speziell entwickelte Membran, die 99,99999 % aller Bakterien aus dem Wasser entfernt - getestet nach der strengen ASTM F838-Norm, die die bakterielle Rückhaltefähigkeit bewertet. Ein integriertes Aktivkohleelement sorgt für die Reduzierung von Chlor, Geschmack, Geruch sowie organischen Stoffen und Schwermetallen.

Mit einer maximalen Durchflussrate von 10 l/min bei einem Betriebsdruck von bis zu 5 bar überzeugt der PuriFLY durch außergewöhnliche Leistungsstärke. Vergleichstests zeigen zudem einen deutlich geringeren Druckverlust im Vergleich zu herkömmlichen Filtern, was eine effiziente Nutzung gewährleistet. Der PuriFLY-Filter ist mit bestehenden Filtergehäusen kompatibel, was eine einfache Integration ermöglicht. PuriFLY steht damit für höchste Hygienestandards in der Luft und markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung fortschrittlicher Filterlösungen.

In enger Zusammenarbeit mit Lufthansa Technik entstand so ein bahnbrechendes zweistufiges Filtersystem, das die Wasserqualität an Bord entscheidend verbessert und gleichzeitig den Wartungsaufwand senkt. Die PuriFLY Filter lassen sich einfach in bestehende Systeme wie die General Ecology Serie (AC3)1 integrieren und zeichnen sich durch eine herausragende Durchflussrate und geringen Druckverlust aus - ein echter Vorteil für die Luftfahrt.

"Unser neuer Standort in Belgien ermöglicht es uns, noch flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und dabei höchste Hygienestandards zu garantieren", erklärt Gregor Krey, Geschäftsführer von Aqua free Industries. "Die erfolgreiche Entwicklung des zweistufigen Filters mit Lufthansa Technik ist ein perfektes Beispiel für unser Engagement in der OEM-Partnerschaft. Solche Kooperationen zeigen, dass wir nicht nur innovative Produkte liefern, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen schaffen, die den Unterschied machen."

Mit dem neuen Standort in Lommel und einem verstärkten Fokus auf globale OEM-Partnerschaften sieht sich Aqua free Industries bestens gerüstet, seine Filtertechnologie weltweit an der Spitze zu positionieren. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Marktführerschaft im Bereich Membranfilter zu sichern und seine Expertise in den Dienst der Wassersicherheit für kritische Anwendungsbereiche zu stellen.

Über die Aqua free GmbH und Aqua free Industries BV:

Die Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen und reduziert Legionellen sowie andere Mikroorganismen. Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001 und 13485 unterstreichen die Qualitätsstandards.

Aqua free Industries, ebenfalls Teil der Unternehmensgruppe, ist spezialisiert auf Membranfilter und maßgeschneiderte OEM-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in mehreren europäischen Ländern mit umfassendem Service von der Entwicklung bis zur Umsetzung individueller Trinkwasserhygieneanforderungen.

1 General Ecology bietet unter der Marke Versa-Pure® verschiedene Wasseraufbereitungs- und Filtersysteme für die Luftfahrtindustrie an. Diese Systeme sind für den Einsatz in Flugzeugküchen und -toiletten konzipiert und bieten Funktionen wie Wasseraufbereitung, Partikelfiltration, Geschmacks- und Geruchsentfernung sowie Kalkkontrolle.