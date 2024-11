In den USA dürfte die Stimmung am heutigen Thanksgiving-Feiertag gut sein und der Truthahn angesichts der anhaltenden Rekordjagd an den Bösen schmecken. Gestern konnte der Dow Jones erstmals die 45.000er Marke von oben betrachten, später setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Zwar enttäuschten Dell und HP mit ihren Geschäftsberichten, aber die Inflationsdaten entwickelten sich wie erwartet und führten ...

