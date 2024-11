Bitcoin auf 143.000 US-Dollar - Marktsituation dreht auf Bullrun

Bitcoin schreibt Geschichte. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump und einer zunehmenden Dynamik bei den großen Finanzinvestoren erreicht die Krypto-Leitwährung neue Höhen. Der Kurs kletterte zuletzt auf 99.860 US-Dollar und befindet sich laut Analysten erst am Anfang eines langfristigen Aufwärtstrends. Das neue Ziel: 143.000 US-Dollar - und möglicherweise noch weit darüber hinaus.

Politik und Bitcoin: Einfluss des Trump-Siegs

Die jüngsten Kursgewinne sind nicht allein das Ergebnis klassischer Marktdynamiken. Vielmehr hat die politische Landschaft eine Schlüsselrolle gespielt. Seit dem erneuten Wahlsieg von Donald Trump sind Spekulationen über eine strategische Bitcoin-Reserve der USA in den Fokus gerückt. Ein Gesetzesvorschlag der republikanischen Senatorin Cynthia Lummis sieht vor, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von fünf Jahren eine Million Bitcoin erwerben könnten.

Bitcoin Bestand ist seit Frühjahr 2023 wieder rückläufig, Quelle: https://dune.com/queries/2220209/3641489

Sollte dieses Vorhaben Realität werden, hätte die USA mit insgesamt 1,2 Millionen BTC mehr Bitcoin in ihren Beständen als der anonyme Schöpfer Satoshi Nakamoto. Aktuell hält die US-Regierung bereits 197.000 BTC, die teils aus beschlagnahmten Beständen stammen.

Signalwirkung für die Welt

Ein derart strategischer Schachzug hätte weltweite Konsequenzen. "Das würde einen globalen Dominoeffekt auslösen", meint Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital. Bereits jetzt ziehen andere Nationen nach: El Salvador, ein Bitcoin-Vorreiter, hält über 6.000 BTC. Bhutan hat durch Mining-Aktivitäten 13.000 Bitcoin in seiner Bilanz aufgebaut, und in Polen werden staatliche Käufe von BTC aktiv diskutiert.

Der Vorschlag von Lummis könnte die Dynamik weiter verstärken. Länder, die bislang skeptisch waren, könnten gezwungen sein, ihre Haltung zu überdenken, um nicht den Anschluss im Rennen um das "digitale Gold" zu verlieren. Laut Novogratz könnte ein solches Szenario den Bitcoin-Kurs auf über 500.000 US-Dollar treiben.

Institutionelle Dominanz und ETF-Boom

Während die Politik ein langfristiges Fundament legt, treiben institutionelle Investoren den aktuellen Markt. Exchange-Traded Funds (ETFs) erleben Rekordzuflüsse. Allein in der Woche bis zum 22. November flossen 3,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-bezogene ETFs.

Bitcoin Bestände der Investment Firmen, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Zudem hat sich die Marktstruktur verändert: Während Kleinanleger seit Oktober 41.000 BTC verkauft haben, bauten institutionelle Investoren ihre Positionen um 130.000 BTC aus. Diese Dominanz der Großinvestoren zeigt, dass der Markt trotz der Rekordstände nicht in einer spekulativen Überhitzung steckt.

Obwohl Bitcoin vor Kurzem an der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar scheiterte und auf 91.000 US-Dollar zurückfiel, deutet alles auf eine baldige Fortsetzung des Bullruns hin. Ein Preisziel von 143.000 US-Dollar wird als realistisch angesehen, basierend auf historischen Kursentwicklungen und den aktuellen Fundamentaldaten. Dabei könnten kurzfristige Rücksetzer von bis zu 30 Prozent die nächste Phase der Akkumulation einleiten, bevor die Rally an Fahrt gewinnt.

Altcoins legen überproportional zu

Dennoch zeigt sich bei der Betrachtung des Marktes, dass gerade Altcoins überproportional steigen. Während Bitcoin in den letzten 7 Tagen um 1,7 Prozent gefallen ist, verzeichnen viele andere zweistellige prozentuale Zuwächse. Dabei zeigt derzeit vor allem die Technologiekomponente einen enormen Schub, während vor wenigen Wochen noch die Memecoins die Nase vorn hatten. Als Kombination daraus entstand das Projekt Pepe Unchained (PEPU), ein Memecoin, der seine eigene Layer-2-Blockchain auf den Markt bringt.

