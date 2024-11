Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Montag, 2. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Drehstuhl, ein Ölgemälde von Eugen Seelos, ein Medaillon mit Kette, ein Galvanometer, eine Skifahrerin aus Keramik und eine Diamantbrosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 3. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Emailleschild von Knorr, einen Ring mit Diamanten, eine Schwanenschale, eine Tischleuchte, eine silberne Teekanne und eine Säule aus Onyxmarmor.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 4. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Figur, zwei Schießscheiben, eine Brosche, ein Buch mit Autograf von Erich Kästner, ein Saliéren-Set und einen Prägedruck von Günther Uecker.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 5. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzefigur, antike Ohrhänger, 18 Medaillons aus Gips, einen Giardinetto-Ring und eine Bierzapfsäule aus Majolika.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 6. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine französische Taschenuhr, eine Porzellanfigur, eine Schweizer Kuhglocke, ein Ölgemälde, einen Diamantring und eine Tischkegelbahn.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5918691