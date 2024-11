Unterföhring (ots) -Coole Performance - viele Fragezeichen. Der Schneemann sorgt mit seinem Auftritt bei "The Masked Singer" für wilde Spekulationen. Verbirgt sich tatsächlich Hape Kerkeling unter der Maske? Das vermuten zumindest viele Fans in der Joyn-App und auf Social Media. Doch das Indiz des Schneemanns zeigte einen Surfer... Versucht doch MontanaBlack - als bekannter Internet-Surfer - die Zuschauer:innen aufs Glatteis zu führen? Das Rateteam um Palina Rojinski und Rea Garvey glaubt an die schauspielerischen Fähigkeiten des Schneemanns und hat Ralf Bauer und Hardy Krüger junior im Verdacht. Rategast Roman Lochmann wagt einen anderen Tipp und bringt Rapper Alligatoah ins Spiel. Wer steckt unter dem Schneemann und führt die Zuschauer:innen und Rateteams an der (Karotten-)nase herum?Warm anziehen: In der dritten MaskedSinger-Liveshow am Samstag sind Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss zu Gast im Rateteam und versuchen dem Schneemann und den sieben weiteren Masken auf die Schliche zu kommen. Am Ende der Show fällt eine weitere Maske: Wer steckt unter Lady Ananas, der Qualle, dem Panda, dem Feuersalamander, der Lokomotive, dem Piraten, Willy W und dem Schneemann?Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.Das "The Masked Singer" - die dritte Liveshow, am Samstag, 30. November 2024, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.prosieben.de/themaskedsingerProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5918704