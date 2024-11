Köln (ots) -Leinen los für einen neuen Fall der erfolgreichen RTL-Krimireihe "Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi", mit Ausnahmeschauspielerin Katharina Thalbach in der Titelrolle. Im Januar 2025 beginnen die Dreharbeiten zum dritten Movie "Mord auf hoher See", in dem die detektivische Altkanzlerin diesmal auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff in einem Mordfall ermittelt. Die Produktion des neuen 90-Minüters findet von Anfang Januar bis Anfang Februar auf dem TUI Cruises Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 5 statt, dass im Winter 2024/2025 die Kanaren und Madeira bereist. Die Ausstrahlung bei RTL und auf RTL+ ist für kommendes Jahr geplant.Und darum geht es in "Mord auf hoher See": Die Krimi-Kreuzfahrt auf dem Atlantik, die Angela für sich, ihren Mann und ihren Bodyguard Mike gebucht hat, soll der Ex-Kanzlerin etwas Abwechslung verschaffen und ganz nebenbei Erkenntnisse für ihr neues Hobby liefern. Doch der erhoffte Traumurlaub hat schon bald eine überraschende Wendung: Gleich am ersten Abend kommt Florian Watzek, der Megastar des deutschen Thrillers unerwartet zu Tode. Die anderen erfolgreichen Krimiautoren, die sich an Bord befinden, zählen zu den Hauptverdächtigen. Endlich schlägt wieder die Stunde für die Meisterdetektivin.Die RTL-Krimireihe "Miss Merkel" schlägt mittlerweile auch in den USA und Italien hohe Wellen. Gerade erst sind die ersten beiden Filme der "Miss Merkel"-Reihe erfolgreich beim amerikanischen Streaming-Sender Mhz Choice angelaufen. Bereits im Sommer feierten die beiden Movies beim italienischen Sender Rai2 einen Überraschungserfolg.Die neue "Miss Merkel"-Verfilmung basiert wieder auf der erfolgreichen Romanvorlage von David Safier "Miss Merkel: Mord auf hoher See". Produziert wird die witzig-skurrile Krimi-Komödie von LETTERBOX FILMPRODUKTION. Produzent ist Holger Ellermann. Regie führt Thorsten Wacker nach dem Buch von Marc Werner und Ben Safier. Verantwortlich seitens RTL sind Nico Grein (Executive Producer) und Solveig Willkommen (Redaktion) unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Mein Schiff ist eine Marke von TUI Cruises. Die Mein Schiff Flotte ist seit Mai 2009 auf den Meeren der Welt unterwegs. Sie besteht derzeit aus sieben Schiffen. Im April 2025 wird die Mein Schiff Relax, das achte Schiff der Flotte, in Málaga getauft.Die Mein Schiff 5 wurde am 15. Juli 2016 in der Bucht vor Lübeck getauft. Im Winter 2024/25 bereist die Mein Schiff 5 das Fahrtgebiet rund um die Kanarischen Inseln. Im kommenden Sommer wird die Mein Schiff 5 im östlichen Mittelmeer unterwegs sein.Weitere Informationen zur Mein Schiff 5: https://www.meinschiff.com/mein-schiff-5Weitere Informationen zu Mein Schiff, einer Marke von TUI Cruises: https://www.meinschiff.comNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Yvonne Wagner, Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deAndré Piefenbrink, Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5918730