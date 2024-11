Köln (ots) -- Aktuelle Umfrage zeigt, über die Hälfte der Verbraucher*innen erwarten versteckte Kosten am Black Friday.Für den diesjährigen Black Friday ist ein weiterer Marathon der Rabattaktionen zu erwarten. Doch immer mehr Verbraucher*innen reagieren skeptisch auf diese Sonderaktionen. fraenk, die Mobilfunk App, hat zu diesem Thema eine Umfrage mit Civey, dem Marktführer für digitale Meinungsforschung, durchgeführt. Demnach glauben 56,7 Prozent der Befragten, dass Black Friday Angebote oft versteckte Kosten enthalten, um Rabatte attraktiver wirken zu lassen. Diese Einschätzung führt zu einem wachsenden Misstrauen gegenüber vermeintlichen Sonderaktionen. Kund*innen fühlen sich oft von der Vielzahl an Angeboten und der Unklarheit über die tatsächlichen Kosten überfordert.Die Umfrage verdeutlicht, was Verbraucher*innen wirklich wollen: 66 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen bei Black Friday Angeboten eine einfache und transparente Darstellung der Angebotsdetails besonders wichtig ist. Dies zeigt, dass Kund*innen nicht nur Rabatte, sondern vor allem Klarheit und Verständlichkeit bei den Angeboten schätzen. Sie möchten wissen, was sie wirklich für ihr Geld bekommen, ohne sich mit versteckten Gebühren oder auch undurchsichtigen Vertragsbedingungen auseinandersetzen zu müssen.Verbraucher*innen fordern eine klare und einfache Angebotsdarstellung - insbesondere im MobilfunkIm Mobilfunkbereich ist dieser Wunsch nach Einfachheit und Transparenz besonders ausgeprägt. 84,9 Prozent der Befragten legen großen Wert auf klare und verständliche Angebotsdetails, die ohne versteckte Kosten auskommen. Ebenso bevorzugen 84,7 Prozent der Verbraucher*innen Mobilfunkanbieter, die nicht mit Rabattaktionen wie Black Friday werben, sondern dauerhaft einfache und transparente Konditionen bieten.fraenk bietet ganzjährig einen klaren, günstigen Tarif - ohne versteckte KostenVor diesem Hintergrund bietet fraenk auch zum Black Friday keine kurzfristigen Rabatte, sondern setzt auf eine langfristige Verbesserung für Kund*innen. Seit Anfang November wurde für alle Bestands- und Neukund*innen automatisch und ohne zusätzliche Kosten, die Surfgeschwindigkeit im Download auf 50 Mbit/s und im Upload auf 25 Mbit/s verdoppelt. Damit zeigt fraenk, dass echter Mehrwert und Kundenzufriedenheit auch ohne die üblichen Rabatte und Sonderaktionen möglich sind."Niemand hat Zeit und Lust, die Sternchentexte von Verträgen zu studieren. Handytarife müssen einfach gestaltet sein und funktionieren - ohne viel Aufwand", erklärt Hanna Leinders, Leiterin Product & Strategy bei fraenk. "Wir möchten unseren Kund*innen daher ganzjährig ein einfaches und richtig gutes Angebot bieten - ohne versteckte Kosten und vermeintlichen Rabattaktionen."Weitere Informationen gibt es auf www.fraenk.de.Über fraenk:fraenk ist nur richtig guter Mobilfunk - sonst nichts. fraenk ist funktional, konsequent und auf das Wesentliche reduziert und ausschließlich über die fraenk App auf dem Smartphone buchbar. Die App kann kostenlos im Play- oder App Store heruntergeladen werden. Der fraenk Service-Chat ist Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr unter www.fraenk.de/chat oder in der fraenk App geöffnet. fraenk ist eine Marke der Telekom Deutschland GmbH. Realisiert wird fraenk durch die congstar GmbH.Über die Umfrage:Civey hat für fraenk vom 1.11.2024 bis 8.11.2024 online 2.500 Personen, die den Aktionstag Black Friday kennen befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 3,5 bis 3,6 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier (https://civey.com/ueber-civey/unsere-methode).Pressekontakt:E-Mail: fraenk@ressourcenmangel.deOriginal-Content von: fraenk - die Mobilfunk App, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160977/5918742