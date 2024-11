DJ TABELLE/Jahresinflation in Bundesländern steigt im November

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Verbraucherpreise in sechs Bundesländern sind im November gegenüber dem Vormonat gesunken, doch im Jahresvergleich ergaben sich wegen Basiseffekten zumeist steigende Raten bei der Inflation. In Bayern erhöhte sich die jährliche Inflationsrate auf 2,6 (Vormonat: 2,4) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,2 (2,1) Prozent und in Sachsen auf 2,9 (2,8) Prozent, wie die Statistischen Landesämter berichteten. Nur in Nordrhein-Westfalen wurde ein Rückgang der Jahresrate auf 1,9 (2,0) Prozent ausgewiesen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise mit Raten von 0,2 bis 0,3 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 (Vormonat: plus 0,4) Prozent gesunken sind. Die jährliche Inflationsrate sollte der Prognose zufolge auf 2,3 (2,0) Prozent klettern. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

=== November Oktober Bayern -0,2% gg Vm +0,5% gg Vm +2,6% gg Vj +2,4% gg Vj Baden-Württemberg -0,3% gg Vm +0,7% gg Vm +2,2% gg Vj +2,1% gg Vj Sachsen -0,2% gg Vm +0,4% gg Vm +2,9% gg Vj +2,8% gg Vj Hessen -0,3% gg Vm +0,5% gg Vm +2,0% gg Vj +1,8% gg Vj Nordrhein-Westfalen -0,3% gg Vm +0,3% gg Vm +1,9% gg Vj +2,0% gg Vj Brandenburg -0,2% gg Vm +0,3% gg Vm +1,9% gg Vj +1,8% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland -0,2% gg Vm* +0,4% gg Vm (14.00 Uhr) +2,3% gg Vj* +2,0% gg Vj *Prognose ===

